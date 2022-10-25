"Кто жених": ТAYANNA заинтриговала фото в свадебном платье

25 октября 2022 , 17:54
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Источник:

инстаграмм ТAYANNA

Украинская певица ТAYANNA недавно рассказала о болезненном разрыве с бойфрендом. Теперь она заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье и сообщением о мечте.

ТAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) не является активной в соцсетях, поэтому каждое сообщение привлекает внимание поклонников. Артистка поделилась новым черно-белым фото, которым по-настоящему озадачила подписчиков.

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ТAYANNA показала фото в свадебном платье

Исполнительница опубликовала фотографию, на которой изображена в роскошном свадебном платье. Татьяна положила руки в молитве. Волосы она уложила в аккуратные локоны, на лице сделала легкий макияж, а руки и шею украсили любимые плетеные аксессуары.

Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца,
– заинтриговала подписью певица.


ТAYANNA в свадебном платье / Фото с инстаграмма певицы

Реакция сети

Такая фотография вызвала разные эмоции у подписчиков. Некоторые поклонники спрашивают Татьяны, кто ее жених, и засыпают комплиментами.

  • "Какая ты волшебная!"
  • "Кто жених?"
  • "Невероятно красивая невеста!"
  • "Очень красива!"
  • "Привет! Такая красивая! Счастье!"
  • "Невеста?"

А есть и мысли о том, что это фото – кадр со съемок клипа.

  • "А может это со съемок клипа?"
Автор: Христина Кобак