"Кто жених": ТAYANNA заинтриговала фото в свадебном платье
Источник:инстаграмм ТAYANNA
Украинская певица ТAYANNA недавно рассказала о болезненном разрыве с бойфрендом. Теперь она заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье и сообщением о мечте.
ТAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) не является активной в соцсетях, поэтому каждое сообщение привлекает внимание поклонников. Артистка поделилась новым черно-белым фото, которым по-настоящему озадачила подписчиков.
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ТAYANNA показала фото в свадебном платье
Исполнительница опубликовала фотографию, на которой изображена в роскошном свадебном платье. Татьяна положила руки в молитве. Волосы она уложила в аккуратные локоны, на лице сделала легкий макияж, а руки и шею украсили любимые плетеные аксессуары.
Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца,
– заинтриговала подписью певица.
ТAYANNA в свадебном платье / Фото с инстаграмма певицы
Реакция сети
Такая фотография вызвала разные эмоции у подписчиков. Некоторые поклонники спрашивают Татьяны, кто ее жених, и засыпают комплиментами.
- "Какая ты волшебная!"
- "Кто жених?"
- "Невероятно красивая невеста!"
- "Очень красива!"
- "Привет! Такая красивая! Счастье!"
- "Невеста?"
А есть и мысли о том, что это фото – кадр со съемок клипа.
- "А может это со съемок клипа?"