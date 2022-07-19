У нас народные артисты поют на русском, – TAYANNA вступилась за брата, который жил в Москве

Брат украинской певицы Tayanna Миша Марвин работал в Москве. Еще до начала вторжения он покинул Россию, но украиноязычную карьеру еще не строит. Звезда рассказала, что брат будет говорить сам за себя.

Украинская певица TAYANNA прокомментировала позицию своего брата, работавшего в России и даже находившегося в лейбле BlackStar. Она подчеркнула, что теперь Миша разорвал связи со страной-террористом.

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TAYANNA о брате

Исполнительница поделилась, что ее брат сам все скажет, когда придет время. Тем более он выступил против войны и уехал из России накануне полномасштабного вторжения.

Я скажу так: если он будет готов, он все сам скажет. Это мой родной брат. Я не читаю комментарии, для меня семья – это самое святое. Полагаю, что каждый человек отвечает за себя. С первого дня войны он не в Москве. И не работает с Blackstar совершенно. И сменил имя, оно у него новое, – рассказала TAYANNA.

Звезда добавила, что не стоит упрекать Мишу за русскоязычные песни, ведь многие артисты со званиями имеют в репертуарах такие треки.

"Песни антивоенные, если вы об этом, что песни на русском, то вернемся к нашим, 80% из которых поют все на русском языке. О чем мы будем сейчас говорить? У нас народные артисты Украины поют на русском языке, которым президент дает звание "Народных и Заслуженных артистов". Большинство из них поют на русском языке", – подчеркнула TAYANNA.



TAYANNA с братом и мамой / Фото с инстаграма TAYANNA

, что сама артистка до сих пор имеет обязательство перед своим продюсером Аланом Бадоевым. Она выплачивает ему денежные средства, которые были вложены в звезду, но не вернулись.

Добавим, брат TAYANNA покинул российский лейбл Blackstar еще в мае. Он потерял даже свое имя – теперь выступит под псевдонимом Миша М.