TAYANNA празднует день рождения: песни, которые принесли ей известность

Популярная певица из Черновцов TAYANNA отмечает день рождения! 29 сентября артистке исполняется 37 лет. Она мечтала стать артисткой и теперь ее песни звучат в каждом уголке страны. Какими хитами привлекательная исполнительница покорила украинский шоу-бизнес – узнавайте дальше.

Карьеру на большой сцене TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) начала в 2008 году. Тогда она была участницей группы "Гарячий шоколад". Однако уже в 2011 году девушка покинула коллектив, родила сына и посвятила себя ему.

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Но Татьяна не смогла жить без музыки. В 2014 году она решила вернуться на сцену. Тогда приняла участие в проекте "Голос страны", однако не смогла повернуть ни одно тренерское кресло.

Сперва, девушка расстроилась, однако не собиралась сдаваться. Уже через год она вернулась на сцену главного вокального шоу страны и зажигательной песней "Край, мій рідний край", заставила всех тренеров повернуться. Участие в проекте Татьяна продолжила в команде Потапа, с которым дошла до финала и заняла второе место.

TAYANNA на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Национальный отбор на Евровидение

В 2017 году Решетняк впервые приняла участие в Национальном отборе на Евровидение. Тогда получила наивысшее количество баллов от жюри, но зрители предпочли группу O.Torvald.

В 2018 году артистка вернулась на отбор с украиноязычной песней "Леля". Но на этот раз в финале одержал победу MELOVIN.

Исполнительница планировала побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в 2019 году, однако за несколько недель до начала Национального отбора отказалась от участия в нем.

Данные собраны на основе Википедии

Несмотря на то, что Татьяне не удалось представлять Украину на Евровидении, она смогла покорить сердца украинской публики. Ее песни мгновенно становятся хитами, звучат на радиостанциях, их перепевают, под них танцуют. TAYANNA стала одной из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Благодаря каким трекам это произошло – смотрите дальше.

Лучшие песни TAYANNA

TAYANNA – "Осень": смотрите видео онлайн

TAYANNA – "9 жизней": смотрите видео онлайн​

TAYANNA – "Шкода": смотрите видео онлайн

TAYANNA – "Фантастична жінка": смотрите видео онлайн

TAYANNA – "Леля": слушайте песню онлайн

TAYANNA – "Як плакала вона": слушайте песню онлайн​

TAYANNA – "Мурашки": смотрите видео онлайн

TAYANNA – "Жіноча сила": смотрите видео онлайн

TAYANNA – "Ейфорія": смотрите видео онлайн

TAYANNA – "Плачу і сміюся": смотрите видео онлайн

TAYANNA – "До мами": смотрите видео онлайн