TAYANNA показала первое фото с бойфрендом, которого скрывала месяцами

В начале лета TAYANNA призналась, что больше не одинока. С бойфрендом Александром она познакомилась в инстаграме. Влюбленные вместе не менее полугода, а певица только сейчас показала первое фото с таинственным избранником.

Лишь через три месяца после объявления о романе TAYANNA решилась заговорить о личном счастье в инстаграм-профиле. По дороге в аэропорт артистка сфотографировалась с бойфрендом и впервые опубликовала совместный кадр.

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Звезда поделилась, что энергетические практики и медитации, которые она называет сознательным подходом к саморазвитию, помогли ей разобраться в себе и найти настоящую любовь.

Результат моих практик. Если без шуток – это результат моей работы над собой,

– подписала TAYANNA.

Лицо бойфренда певица так и не засветила, однако с их первого совместного фото видно, что у Александра длинные светло-русые волосы и борода. Кроме того, он крепкий и высокий – на голову выше звездной возлюбленной.



TAYANNA с бойфрендом / Фото с инстаграм-сторис певицы

Что известно о новом бойфренде TAYANNA

Об Александре известно лишь со слов TAYANNA:

пара познакомилась через инстаграм и влюбилась друг в друга с первой встречи;

певица не рассекречивает, как долго они вместе, однако в марте влюбленные на месяц полетели на Бали. Это было их первое романтическое путешествие;

звезда давно познакомила Александра с сыном Даниэлем, которого родила в первом браке. Мальчик якобы любит и уважает бойфренда мамы.

Какой была личная жизнь TAYANNA

Знаменитость была разочарована в мужчинах. Ее первые серьезные отношения были с женатым продюсером Дмитрием Климашенко, который держал ее в группе "Горячий шоколад".

Второй раз артистка серьезно влюбилась в продюсера Егора Глебова, от которого родила сына. Они жили в гражданском браке, который был для TAYANNA далеко не сказкой. Любимый поднимал на нее руку, а потом предал – ушел к Ани Лорак.