TAYANNA обнажила грудь в розовом костюме: жаркое фото

Популярная украинская певица TAYANNA взбудоражила сеть дерзким образом. Она обольстительно позировала на камеру в смелом наряде, обнажив пышную грудь.

TAYANNA опубликовала очень откровенное фото. Она иногда позирует в эротических фотосессиях и не стесняется обнажаться на камеру.

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На фотографии исполнительница изображена возле дорожного знака на фоне здания. TAYANNA вызывающе позировала в костюме яркого розового цвета. Наряд состоял из мини-юбки, которая подчеркнула длинные стройные ноги артистки, и удлиненного пиджака. Больше всего внимание публики привлекло то, что пиджак звезда надела на полностью обнаженное тело и не застегивала его. Она похвасталась красивым пышным бюстом.

Волосы артистка хаотично уложила и убрала набок. На лице она сделала экстравагантный макияж с блестящими светло-фиолетовыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.



TAYANNA обнажила грудь / Фото из инстаграма TAYANNA