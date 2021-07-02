TAYANNA оголила груди в рожевому костюмі: спекотне фото

Популярна українська співачка TAYANNA розбурхала мережу зухвалим образом. Вона звабливо позувала на камеру у сміливому вбранні, оголивши пишні груди.

TAYANNA оприлюднила надзвичайно відверте фото. Вона інколи позує в еротичних фотосесіях та не соромиться оголюватися на камеру.

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На світлині виконавиця зображена біля дорожнього знака на тлі будівлі. TAYANNA зухвало позувала в костюмі яскравого рожевого кольору. Вбрання складалося з мініспідниці, яка підкреслила довгі стрункі ноги артистки, та подовженого піджака. Найбільше увагу публіки привернуло те, що піджак зірка одягнула на повністю оголене тіло та не застібала його. Вона похизувалася красивим пишним бюстом.

Волосся артистка хаотично вклала та забрала набік. На обличчі вона зробила екстравагантий макіяж з блискучими світло-фіолетовими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.



TAYANNA оголила груди / Фото з інстаграму TAYANNA