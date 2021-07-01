Знаменитость в очередной раз предстала перед объективом в белье. Она не стесняется щеголять соблазнительными формами и часто показывает обнаженное тело многомиллионной аудитории поклонников.

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На днях звезда распространила несколько очень соблазнительных кадров, где изображена среди тропических растений. Рианна позировала в комплекте черного сетчатого ​​белья с цветной вышивкой в ​​виде радуг. Одеяние состояло из бюстгальтера, который прекрасно подчеркнул пышный бюст исполнительницы, и трусиков, которые едва прикрыли другие интимные зоны ее тела. Поверх трусиков звезда надела облегающие шорты черного цвета.

Очень сексуальный образ дополняли солнцезащитные очки и многочисленные украшения: длинная цепочка на шее, серьги, браслеты. Волосы Рианна уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж.



Рианна в сексуальном белье / Фото из инстаграма Рианны



Рианна в сексуальном белье / Фото из инстаграма Рианны