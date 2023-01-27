TAYANNA записала песню с белорусской группой, которая болеет за Украину

Украинская певица TAYANNA выпустила новый трек под названием "Беги", созданный вместе с участниками белорусской группы NaviBand. Они принимали участие в митингах против Лукашенко, а затем уехали из страны и получили статус "запрещенных". С начала полномасштабного вторжения они поддерживают Украину.

Как сообщила пресс-служба, TAYANNA познакомились с NaviBand в прошлом году и уже тогда начали планировать о записи общей песни. Во время полномасштабного вторжения России у них обоих родились строки к песне, которую они записали на белорусском и украинском языках. Клип артистки сняли в звукозаписывающей студии.

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"Когда я услышала первые черновики этой песни – полночи проплакала. В тот период я находилась в таком состоянии, когда хочется слушать только душу, бежать подальше от советов людей. Довериться своему сердцу. NaviBand это тоже чувствовали со своей стороны, мы пересеклись в этих эмоциях. Мне вообще импонирует их внутренняя глубина, поэтому эта песня очень точно отражает наши общие чувства — и, надеюсь, будет понятна каждому человеку свободного мира. Ведь ее устремленность, настроение пробиваются через язык, считываются даже теми, кто не понимает белорусского", – прокомментировала релиз артистка.

Представители группы NaviBand отметили, что песня "Беги" – это символ внутренней свободы.

"Песня, обладающая особой энергией, естественный код. Она о том, что объединяет нас всех. О родстве и общекорневости человечества на высшем уровне. Мы с Таянной поем об универсальной любви – языке, который понимает каждый человек в этом мире И надеемся, что любовь в конце концов победит и воцарится на нашей планете снова", – добавили артисты.

Добавим, что коллаборация артисток получила большой положительный отклик у слушателей – украинцы и белорусы на родных язык благодарят звезд за такой дуэт.

TAYANNA и NaviBand: смотреть видео онлайн

Группа NaviBand и Украина

Музыканты создали группу в 2017 году в Минске. В 2017 году они представляли Беларусь на Евровидении в Киеве. Уже через три года, в 2020-м, они приняли участие в протестах против режима Лукашенко, но из-за своих политических убеждений музыканты были вынуждены покинуть страну и получили статус "запрещенных артистов".

Сейчас они активно гастролируют по Европе и собирают средства в поддержку украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России. 24 февраля они написали слова поддержки украинскому народу в инстаграмме, вспоминая, как всего за несколько дней до агрессивных действий Кремля выступали в Харькове. С тех пор многие публикации в сети музыкантов были посвящены событиям в Украине, а также освещению культуры и музыки. Исполнители сами неоднократно создавали каверы на украинские песни, или выпускали собственные на украинском языке.