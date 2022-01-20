"Тартак" без Положинского: песни, которые группа выпускала в течение 2 лет

20 января музыканты популярной украинской группы "Тартак" объявили, что официально завершает карьеру. Какие песни коллектив успел выпустить без легендарного солиста Александра Положинского – узнавайте далее.

Александр заявил, что уходит из группы, 2 года назад. Однако сам "Тартак" продолжил существовать. Фронтмена заменил певец Сергей Строян. Однако история нового "Тартака" длилась недолго. Музыканты заявили, что группы больше нет.

К теме Группа "Тартак" распалась без Положинского

С февраля 2020 года и до января 2022 года в новом составе "Тартак" выпустил несколько новых песен, а также аранжировки на старые композиции, которые уже стали любимыми среди поклонников коллектива.

Песни "Тартака" с Сергеем С трояном

Знакомство с новым вокалистом

Артисты планировали познакомить публику с новым вокалистом на концерте 29 марта 2020 года, однако из-за карантина этого не удалось сделать. Поэтому они сняли музыкальное видео, в котором заиграли и спели с Сергеем Строяном.

"Тартак" и Сергей Строян: смотрите видео онлайн

"Буча-Чака" 2020

На карантине группа сняла еще одно видео с новым солистом. Тогда новое звучание получила песня "Буча-Чака" из дебютного альбома "Тартака" 2001 года – "Демо графический взрыв".

"Тартак" – "Буча-Чака" 2020: смотрите видео онлайн

"#Комуморекомугори"

Летний сингл "#Комуморекомугори" стал первой песней "Тартака" в обновленном составе. Автором слов трека является Сергей Стоянов.

"Тартак" - "#Комуморекомугоры": слушайте песню онлайн

"Божевільні танці" 2021

Музыканты записали видео на песню "Божевільні танці", которую презентовали еще в 2006 году. Это акустическая версия популярного трека.

"Тартак" – "Божевільні танці" 2021: смотрите видео онлайн

Poprykolu

В 2021 году "Тартак" презентовал новую песню и клип на нее – Poprykolu.

"Тартак" – Poprykolu: смотрите видео онлайн

"Натхнення_Є"

Специально к 25-летию "Тартака" музыканты выпустили песню "Натхнення_Є". Они давно записали ее и придерживали до особого момента. Она драйвовая, веселая и добавляет оптимизма. Текст написал экс-солист Александр Положинский, которого группа благодарна за это. Данным треком "Тартак" поблагодарил поклонников за это, что танцуют и поют на живых концертах, поддерживают и критикуют.

"Тартак" - "Натхнення_Є": слушайте песню онлайн