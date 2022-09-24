Тарас Тополя в военной форме сфотографировался с президентом

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя встретился с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком. Артист поделился трогательным кадром с поклонниками.

После увода с фронта Тарас Тополя продолжает борьбу с оккупантами. Вероятно, он встретился с президентом, чтобы обсудить детали какого-нибудь проекта.

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Тарас Тополя встретился с Зеленским

Лидер "Антител" встретился с президентом и главой Офиса президента. На фото Тарас Тополя изображен в военной форме, Владимир Зеленский – в наряде цвета хаки, а Андрей Ермак – в брюках цвета хаки и черной футболке с изображением карты Украины и красноречивой надписью "Это мой дом". Все трое искренне улыбались на фоне большого сине-желтого флага.

Киев. Утро – двести тринадцатое. Настроение – бодрое. Месяц – приготовили черные пакеты. Седьмой месяц войны "за три дня". Стоим, боремся! Потому что Украина – это наш дом,

– написал Тарас под фото.

Тарас Тополя с Ермаком и Зеленским / Фото из инстаграммы артиста

Напомним, после отвода "Антител" с фронта мы общались с Тарасом Тополей. Он рассказал о службе на Харьковщине, знакомстве с Эдом Шираном, творческих планах. Полное интервью читайте и смотрите по ссылке.