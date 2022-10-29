На берегу океана: Тарас Тополя очаровал новым фото с любимой Alyosha

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя опубликовал редкое фото с любимой. Супруги сфотографировались на фоне океана. Вероятно во время визита в США, где Alyosha и дети живут сейчас.

Война разлучила многие семьи, среди которых и супруги Тараса и Елены. Долгое время они не виделись, поскольку Елена увезла детей в США, а Тарас – пошел на войну. Но после отвода "Антител" с фронта Тополя полетел в Америку, чтобы встретиться с любимой и тремя детьми.

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Новое фото Тараса Тополи с женой

В соцсетях Тарас поделился редким снимком, сделанным во время поездки в семью. На фото он и Елена изображены на фоне океана. В тот день был солнечный, а на лицах у влюбленных сияли улыбки. Теперь супруги наслаждаются каждой минутой, которую проводят вместе.