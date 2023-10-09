Тарас Тополя назвал секрет, как ему и Alyosha удалось спасти брак во время войны

Тарас Тополя и Alyosha сохранили брак и семью несмотря на долгое время в разлуке. Лидер группы "Антитела" рассказал, что помогло паре спасти отношения.

Тарас Тополя и Alyosha состоят в браке уже около 10 лет. Их семья испытала много трудностей и разлук, но они все еще вместе.

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Как удалось сохранить брак

Лидер группы "Антитела" ответил, что удалось пережить и долгую разлуку в полтора года. По мнению Тополи, этим они частично обязаны детям.

К счастью, пережили. И долгие разлуки пережили. Наверное, потому что, несмотря ни на что, на возникающие проблемы, а они возникали, у нас есть общие дети. Это наши солнышки, ради которых, не скажу, что мы живем ради них, но во многом мы живем ради них. Мы строим наши общие планы ради них,

– поделился Тарас Тополя.

Музыкант не мог не отметить, что многие семьи разрушились из-за войны, разлуки, обострения разных взглядов на жизнь, финансы. Он признался, что не даст оптимального рецепта, но поделился секретом, работающим для его брака с Еленой.

"В нашей семье рецепт такой, что надо подниматься над всеми разногласиями. Два эгоиста должны выключать боевой режим, включать режим согласия и примирения, иногда закрывать на что-то глаза, иногда просить прощения, иногда прощать. Как-то так мы выдержали, как-то так нам удалось сохранить семью. Надеюсь, еще на десятки лет вперед", – добавил Тарас Тополя.



Тарас Тополя с женой / Фото из инстаграма Тараса Тополи

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