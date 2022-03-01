Тарас Тополя рассказал о терробороне: "Держат оружие молодые и даже люди с инвалидностью"

Лидер украинской группы "Антитела" и музыканты с началом войны России с Украиной вступил в ряды территориальной обороны города Киева. Он рассказал, как проходит "служба" и что чувствуют украинцы по российскому каналу "Настоящее Время".

На вопрос российского журналиста, почему музыкант ушел защищать город, Тополя утвердительно ответил, что это его обязанность – защищать свою страну. По его мнению, неважно чем человек занимается – это учитель, врач или музыкант.

Важно Защищать Украину: какие знаменитости меняют инструменты на оружие

"Мы здоровые, боеспособные ребята. Каким мог быть второй вариант? Это наша страна, наша Родина. Вместе с нами – от молодых ребят до дедушек и людей с инвалидностью, которые при обычной гражданской жизни не пошли бы и не взяли в руку оружие. Но они это сделали. И сейчас, когда блицкриг проводился и не был взят ни один областной центр, каждый день – наше выигранное время", – заявил мужчина.

Он добавил, что каждый день такие "салаги", как он, взяли в руки оружие и отстреливаются. "Мы уже привыкаем, мы ждем – когда", – говорит артист.

На вопрос, не пугает ли его российская техника, тот заявил, что нет.

Не пугает! Только злоба. И увеличивающаяся ненависть. Никто никого не боится: ни кадыровцев, ни бурят, ни вагнеровцев, они все гибнут здесь, в мясорубке. Мясо! Они бросают свою технику, оружие и убегают. Их уничтожают здесь. Понимаете? Никто ничего не боится,

– говорит Тарас Тополь.

Отметим, что в терроборону пошли ведущий Никита Добрынин, Ахтем Сеитаблаев, Андрей Хливнюк, Фагот, Игорь Кондратюк и многие другие.

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