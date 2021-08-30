Тарас Тополя рассказал, как на гастролях ему наливали водку вместо воды

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя признался, что они с коллегами любят разыгрывать друг друга. Чаще всего это случается на гастролях, когда музыканты дают концерты в разных уголках Украины. О самых ярких шутках читайте дальше.

Как передает пресс-служба "Нового канала", гастрольные туры "Антител" длятся месяцами. Они могут дать 50 концертов подряд, переезжая при этом из города в город. В это время музыканты в достаточно необычный способ разряжают рабочую атмосферу – разыгрывают друг друга прямо на сцене перед фанами.

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По словам Тараса Тополи, чаще всего перепадает барабанщику – Дмитрию Водовозову. Коллеги по группе заматывают лейкопластырем его барабанную установку, перематывают скотчем педаль бас-бочки или сыплют муку на барабан. Лидеру "Антител" тоже приходится несладко.

Пускали в ушные мониторы шансон вместо моего голоса. А то вместо воды в бутылку налили водку. Я, в принципе, могу петь в любой ситуации. И выпив глоток водки, и с шансоном в наушниках. Легко контролирую себя,

– с юмором подчеркнул Тарас Тополя.

Зато барабанщик каждый раз паникует как впервые. Дело в том, что Дмитрий Водовозов должен самостоятельно "размотать" и "разлепить" все то, что намудрили коллеги.



Группа "Антитела" на концерте / Фото с инстаграма Тараса Тополи

К слову, накануне Дня Независимости о группе "Антитела" заговорили все украинские СМИ. Все потому, что коллектив один из немногих, кто отказался от государственного концерта в "Олимпийском". Продюсер объяснил это выступлением в Черновцах, о котором они договорились еще летом 2020 года.