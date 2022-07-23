Любимая будет петь, – Тарас Тополя пригласил на концерт Alyosha в США

С начала полномасштабной войны Alyosha с детьми находится в США. Там она часто выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины. Теперь организует концерты, чтобы помочь батальону, в котором служит любимый.

Тарас Тополя с музыкантами из группы "Антитела" на передовой выполняет задание парамедика. Ежедневно ребята спасают жизнь нашим защитникам и, чтобы делать это более эффективно, им нужно специальное оборудование.

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Тарас Тополя приглашает на концерт Alyosha

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) недавно впервые за время полномасштабной войны встретилась с любимым. Теперь она еще больше скучает, стремится ускорить победу и организует концерты, чтобы собрать средства для подразделения, в котором служит муж.

7 августа Alyosha и Василий Боднарчук выступят на благотворительном концерте в Филадельфии.

"Нам чрезвычайно важна ваша поддержка, ведь собранные средства с концерта пойдут на медицинские нужды для 130 батальона. Они смогут сохранить много жизней – это неоценимо! Спасибо всем за поддержку и любовь. Вперед к победе!", – обратилась к поклонникам Елена и отметила, что во время концерта зрителей ждет маленький сюрприз от "Антител".

Возлюбленная будет петь для помощи нашему батальону. Приглашаю,

– написал в фейсбуке Тарас.