Тарас Тополя поздравил дочь Наталки Карпы с днем рождения: был ли на празднике муж певицы

26 декабря дочери Наталки Карпы исполнилось 3 года. Тарас Тополя является крестным отцом девочки, поэтому приехал поздравить ее. Также на празднике был муж Карпы – Евгений Терехов.

Еще до полномасштабного вторжения Наталка Карпа с дочерью Златой уехала во Львовскую область, где живут ее родные. Именно туда приехали Евгений Терехов и Тарас Тополя, чтобы поздравить девочку с днем рождения. Трогательными кадрами певица поделилась в инстаграм-сторис.

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Тарас Тополя поздравил дочь Наталки Карпы

25 декабря Тарас Тополя и группа "Антитела" провели большой сольный концерт во Львове. После этого артист остался в городе, чтобы поздравить с днем рождения крестницу. Тополя подарил Злате набор детской косметики, украшений и даже сам накрасил ей губы.

Теплая встреча прошла в уютном львовском заведении. Поздравить дочь приехал также ее отец Евгений Терехов. Сейчас им редко удается видеться, поскольку мужчина тоже воюет, все мысли заняты только войной.



Дочке Наталки Карпы исполнилось 3 года / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Дочке Наталки Карпы исполнилось 3 года / Скриншот инстаграм-сторис певицы