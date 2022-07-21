Тарас Тополя показал видео с передовой: "Война не подбирает слова"
Источник:инстаграм Тараса Тополя
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поделился новыми кадрами из Харьковской области. Он рассказал о ежедневных наступлениях россиян.
Украинский артист и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя продолжает защищать Украину на передовой. Он рассказал о последних новостях и показал свежее видео.
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Тарас Тополя показал кадры по передовой
Музыкант рассказал, что россияне хотят занять Дементиевку – село на Белгородской трассе, чтобы возобновить наступление на Харьков.
С момента прибытия в Харьков в апреле, 130 Батальон ТРО Киева сразу приступил к выполнению боевых задач на севере Харьковской области. В мае подразделения зашли на направление Циркуны, а также в Дементиевку, Прудянку, заняли лесопосадки вокруг этих поселков,
– поделился Тарас Тополя.
Полтора месяца 130 Батальон удерживает рубежи этих городов и сел и отражает почти ежедневные атаки врага. И это происходит при этом, что воины находятся под постоянным артиллерийским, минометным, танковым огнем.
"Под словом "постоянным" надо понимать от сотни до тысячи прилетов вражеских артиллерийских и реактивно-кассетных снарядов ежесуточно. Кроме авианалетов и неоднократного использования фосфорных бомб".
Тарас Тополя опубликовал видео, в котором показал последствия вражеских обстрелов и их попытки наступать. В ролике есть и кадры того, как артист спасает других раненых военных.
Видео с передовой / Внимание – ролик 18+
130 Батальон отразил десятки атак врага. К сожалению, есть потери, раненые и пленные.
"Благодаря отличной работе ротных медиков, налаженной быстрой эвакуации и смелости собратьев, процент выживания в подразделении очень высок. В настоящее время Батальон выведен на плановую ротацию", – подытожил Тарас Тополя.