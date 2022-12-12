Тарас Тополя призывает украинцев готовиться к развалу России

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который 6 месяцев провел в зоне боевых действий, поделился своим мнением о прогнозах Кирилла Буданова об окончании войны. Артист призвал украинцев готовиться к смене политического режима в России.

О развале России Тополя заговорил в интервью 24 каналу. Также он обратился к украинцам на фоне массированных ракетных атак.

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Тарас Тополя о развале России и ракетных атаках

В начале ноября Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны. Тарас Тополя прокомментировал такой прогноз и призвал украинцев готовиться к развалу страны-агрессорки.

Украинцам нужно готовиться к развалу России, к созданию новых политико-территориальных единиц на ее территории. Украинцам нужно готовиться к рассвету порабощенных народов, взятых под иго Советским Союзом и, наконец, благодаря нашему сопротивлению, получили шанс стать независимыми и начать свой свободный самостоятельный путь. Украинцам нужно готовиться к репарациям, к смене политического режима в России,

– сказал Тарас в интервью.

Защитник добавил, что украинцам также нужно решать свои внутренние проблемы, потому что после войны многие измененные войной люди вернутся в мирную жизнь и им нужно будет помочь найти себя в этой мирной жизни.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн

С наступлением холодов оккупанты все чаще прибегают к массированным ракетным атакам. Обстрелы и их результаты оказывают негативное влияние на эмоциональное состояние украинцев. Тополя призывает земляков не падать духом, мы все сможем пережить. Артист посоветовал запастись дровами, мангалом, емкостями с технической и питьевой водой, павербанками, генераторами, бензином.

И, проходя этот трудный путь без света, тепла, воды, вспоминайте, как сейчас ребятам на передовой, у которых этого не было в достатке, а сейчас тем более. Они в морозе, в болоте делают свое дело и защищают нас. А мы вместе, в единстве, пройдем эти испытания, выйдем из них сильнее,

– призвал Тарас.

"А Россия обязательно погибнет. Она будет уничтожена нашим единством, нашим сопротивлением. Держимся кучи. А если есть возможность, слушайте хорошую музыку, она помогает, делает легче. Слава Украине!", - подытожил лидер "Антител".