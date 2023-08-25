Тарас Тополя признался, сколько денег в месяц тратит на жизнь во время войны: "Я неприхотлив"

С началом полномасштабного вторжения жена Тараса Тополи певица Alyosha с детьми уехала в США. В то же время, сам исполнитель пошел защищать страну от врага. Теперь он признался, сколько ему и семье денег нужно в месяц.

За границей жене певца и детям нужно около тысячи долларов, поскольку за жилье и продукты они не платят, потому что живут у мамы исполнителя. Тополя подчеркнул, что, несмотря на это, Елена зарабатывает.

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Сколько денег в месяц тратит Тарас Тополя

Певец признался, что сейчас тратит достаточно мало, поэтому даже подсчитать сложно. Однако он поделился, что за коммунальные услуги без отопления должен заплатить 4 тысячи гривен. По его словам, у них очень хороший дом с охраной, где 2 тысячи ежемесячно стоит только ОСМД.

Я неприхотлив. Сегодня я только заправил пол бака бензина и два раза купил кофе. Как правило, я еду к папе, где Оля – жена отца прекрасно готовит. Там мне ничего не надо покупать. 90% моего гардероба – это одежда, которая мне нужна в рамках моей общественной деятельности или для сцены. Если бы не медийность, то мне достаточно спортивных штанов, шорт и футболки. Если бы не съемки, то я, наверное, имел бы две футболки и двое шорт. Мне этого достаточно. Коммуналка сейчас без отопления четыре тысячи гривен, где ОСМД только две тысячи. У нас дом с охраной,

– признался артист.

"У нас никогда не было проблем с деньгами. "Антитела" всегда хорошо гастролировали. Были с концертами в Америке (4 раза), пели на сцене политических партий. Елена активно гастролировала", – добавил Тарас.

К тому же исполнитель признался, что группа "Антитела" сейчас проводит концерты за деньги, однако более 50 % прибыли идет на нужды ВСУ.

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Где сейчас жена и дети певца

После 24 февраля 2022 года Alyosha несколько недель провела на Западе Украины, но все же ради безопасности детей переехала в США. За границей жена и дети Тараса живут с его мамой и отчимом.

В октябре прошлого года Тополя впервые с начала великой войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Он улетел в Америку после того, как по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группу "Антитела" вывели из Харьковской области.