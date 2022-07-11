"Фото на прощание": Тарас Тополя встретился с женой впервые за 4 месяца

Одна из самых известных украинских пар – Тарас Тополя и Alyosha – смогли увидеть впервые с начала полномасштабного вторжения. Муж опубликовал всего одно фото из такой желанной встречи.

Недавно Alyosha рассказывала, что планирует прилететь в Украину из США, чтобы увидеться с Тарасом Тополей. В последний раз они виделись 24 февраля. Тогда женщина с тремя детьми ехала в Золочев во Львовскую область с отцом Тараса, пока тот уже оборонял Киев от россиян.

К слову Это я виновата, – в какую беду попала Alyosha с детьми в начале войны, не послушав Тополь

Мужчина, похоже, получил долгожданный отпуск с фронта в Харькове и встретился с любимой. Сколько дней они пробыли вместе – неизвестно.

Киев. Утро – сто тридцать восьмой. Настроение – люблю. Луна – жить ради. Фото на прощание. Кто в США, а кто в Харьков. Хорошего полета, возлюбленная. Слава ВСУ! Слава Украине!

– написал в сети Тарас Тополя.

На фотографии можно увидеть, что лидер группы "Антитела" впервые за все время надел гражданскую одежду – белую рубашку и брюки. А вот его возлюбленная примеряла на свидание белый сарафан с желтыми лимонами.



Тарас Тополя с любимой после 4 месяцев разлуки / Фото из инстаграмма исполнителя

Взволнованные и счастливые артисты покорили сердца многих поклонников:

"Слава ВСУ!";

"Слава Украине! Не на прощание, а до встречи и в память!!! Любим Вас! Берегите себя!";

"Такое фото, да, будто ничего не было и войны нет, и вы прямо сейчас разбежитесь по делам. Пусть вас Бог бережет!";

"Сижу, рыдаю. Наконец-то от счастья";

"Берегите себя. Слава Украине!";

"Очень радуюсь за вас";

"Божьей защиты. Держитесь";

"Фото в память о том дне, когда любимая ехала в США!! Не пишите такие слова страшные";

"Пусть лучше "до скорейшей встречи", замечательные".

Отметим, что 15 февраля Тарас Тополь с другими участниками группы "Антитела" вступил в территориальную оборону Киева, чтобы защищать город в случае нападения россиян. Так и случилось – сначала мужчина оборонял столицу, а затем, после деоккупации региона, его отправили на Харьковщину. Там он работает боевым медиком. В настоящее время его жена Alyosha и двое сыновей и дочь находятся в США в его матери и отчима. Первые недели войны жена с детьми жили в Золочеве, откуда родом их няня.