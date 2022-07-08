По словам Alyosha, ее возлюбленный к полномасштабному вторжению России готовился заранее. 15 февраля он даже вступил в киевское ТРО, чтобы стать в случае чего в защиту столицы. Если артист покупал спальники, рюкзаки и другие необходимые вещи для предполагаемого проживания в подвале, то Alyosha не была к этому абсолютно готова.

К слову Alyosha возвращается в Украину: "Уже не могу"

"Конечно, Тарас поднимал эти вопросы. И неоднократно. Но мне это просто не налезало на голову. Живя в цивилизованном мире в XXI веке и ожидать такие вещи – мне это казалось какой-то нехорошей выдумкой. А Тарас готовился заранее. Спальники, рюкзаки, все самое необходимое у него было собрано. А я не была готова к этому абсолютно. Не верила до 5 часов утра 24 февраля. Когда раздались взрывы, дети начали плакать – у меня не было даже что им сказать", – поделилась Alyosha.

Она вспомнила, как в тот момент не сознавала, что происходит. Ей нужно было быстро собрать себя и детей и увезти их в безопасном направлении. Но этому помешала ее личная ошибка – она достаточно не заправила автомобиль, а утром 24-го это было очень трудно.

К сожалению, мы не заправили авто заранее – это я виновата. Я не верила, что такое может произойти. Тарас постоянно мне говорил, чтобы я заправляла машину по полной, но, честно, не верила, что будет война. Думала – это ведь настолько неадекватно, что этого не может быть. Но к сожалению…



Семья Тараса Тополя до полномасштабной войны в Украине / Фото с инстаграмма певца

Троих детей и саму артистку у заправки забрал отец Тараса, они там простояли три часа. Было очень сложно, ведь дети хотели есть, а маленькую дочь нужно было ухаживать. Они заехали в дом свекра, взяли хлеб, соленые огурцы и отправились в Золочев Львовской области, где живет их няня.

"Ехали туда 23 часа без всякой остановки. Приехали в 3.30 утра 25 февраля, няня нас приняла. Вещи нам сносило всю деревню – одежду для детей, детский горшок, коляску, потому что мы ничего не взяли. Прожили там две недели. Думала, немного побудем и вернемся домой, но когда начали бомбить уже и запад Украины, решили ехать в Варшаву, там мы пробыли неделю, ожидая, когда за нами из Америки прилетит муж мамы Тараса, он нас забрал, и мы улетели с детьми в Америку. И вот до сих пор мы с детьми здесь", – подытожила артистка.