"Антитела" в США за один вечер собрали 49 тысяч долларов: как им в этом помог военный

Группа "Антитела" отправилась с благотворительным туром в США. Там артисты собирают деньги на аптечки для ВСУ. Для этого они устроили аукцион, но результат их ошеломил.

Тополя поделился трогательной историей из Чикаго. Группе "Антитела" удалось за один вечер собрали 49 000 долларов для украинских военных.

Интересно Гитарист OTorvald получил ранения на фронте: группа провела аукцион, который довел зрителей до слез.

Тарас Тополя умилил историю

Она случилась в Чикаго, где "Антителу" давали благотворительный концерт. Там артисты познакомились с воином 79 ОДШБР Сергеем Райляном, который сейчас проходит лечение в США

До этого военный защищал Украину в Донбассе. Впервые Сергей получил тяжелую контузию в Торске. После лечения он вернулся к востоку. Волонтеры купили хорошую аптечку, спасшую его жизнь.



Сергей Райлян с женой / Скриншот с видео

В Марьянце Райлян взорвался на мини. У него было полностью переломанное лицо, глазницы, нос, верхняя и нижняя челюсть, перелом позвоночника, а обломок попал ему в живот и пробил легкое.

Но благодаря той аптечке, которую собрали мне волонтеры, ребята меня стабилизировали и довезли. Благодаря этой аптечке у моей матери остался сын… Вот к чему могут привести ваши 20 долларов доната,

– рассказал Сергей.

Воин посетил концерт "Антител" и подарил символ десантника – свой берет, прошедший с ним всю войну. Он хотел, чтобы музыканты провели аукцион и собрали деньги на аптечки для ВСУ.

На следующий день этот берет приобрели за 20 000 долларов. После аукциона берет вернули владельцу, ведь это была ценная для него вещь.

Да, за один вечер "Антитела" собрали 49 000 долларов только на аукционах. За них можно купить 980 качественных аптечек, а это 980 спасенных жизней.

Почему "Антитела" собирают деньги на аптечки