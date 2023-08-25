Alyosha с детьми возвращается домой: Тарас Тополя рассекретил дату, когда семья будет в Украине

После начала полномасштабного вторжения Alyosha с детьми от Тараса Тополи переехала в США, где живет мама мужчины. В то же время, певец остался в Украине и служил на передовой. Теперь стало известно, что семья Тополи возвращается домой.

Долгожданное возвращение в Украину состоится уже в конце августа. Об этом сообщил сам Тарас Тополя в новом интервью.

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Alyosha с детьми возвращается домой

Лидер группы "Антитела" не стал скрывать дату, когда его семья будет в Украине. Похоже, звездный отец с нетерпением ждет встречи с родными. На вопрос ведущего, когда вернется его семья, Тополя ответил: "30 августа".

Оказывается, что семья артиста возвращается в Украину навсегда. Ведь, как рассказал Тарас, уже с 1 сентября дети пойдут в школу и садик.

По его словам, Елене страшно возвращаться, она испытывает тревогу.

Я буду заставлять их прятаться в укрытие во время ракетных атак, по крайней мере, за двумя стенами. У нас есть такое место дома, мы уже придумали, где дети будут спать,

– добавил Тополя.



Тарас Тополя с женой и детьми / Фото из соцсетей

Об отношениях на расстоянии

Артист признается, отношения на расстоянии – это сложно.

"Трудно не потому, что у нас изменилось отношение друг к другу. Елене месяцами не было как прижаться к мужчине, ей не хватает нежности. Да и секс, мы с Еленой имеем страсть, любим друг друга", – ответил Тарас Тополя.

По мнению певца, у них с женой сохранилось доверие друг к другу.

Для меня любовь – это все, даже просто поехать сменить масло или резину в ее машине. Такие вещи, когда ты как мужчина берешь на себя ответственность. Со стороны это выглядит как рутина, но это фундаментальное проявление любви. В любой ситуации она знает, что я рядом,

– заявил Тополя.

Смотрите интервью с Тарасом Тополей: видео

Что известно о семье Тараса Тополи