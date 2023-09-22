"Сцена ждет": Тарас Тополя тронул сеть смешным фото младшего сына с гитарой

Тарас Тополя вместе с Alyosha воспитывает двух сыновей и дочь. Певец часто делится с поклонниками семейными фотографиями. Теперь он показал младшего сына с гитарой в руках.

Похоже, мальчика в будущем тоже ждет музыкальная карьера. На это Тополя намекнул, опубликовав новый пост.

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Тополя показал своего сына

Артист поделился новым фото младшего сына Марка. 8-летний мальчик смешно поднял одну бровь и смотрел в камеру из-под лба. В руках он держал гитару.



Сын Тараса Тополи / Фото с инстаграммы артиста

Играл ли что-то на инструменте сын Тополи – неизвестно, однако певец намекнул, что мальчика ждет музыкальное будущее.

Антитела junior. Сцена дрожит в ожидании,

– в шутку подписал фото Тарас.

Реакция сети

Поклонники в комментариях отметили, что Марк очень похож на звездного папу.

"Паповая копия".

"Какой папа – такой сын".

"Красавчик".

"Скоро от этого мальчика получится хороший рок-н-ролл. Не дождусь, чтобы это услышать".

"Тарас, проекта ШАНС уже нет, то какой будет альтернатива для сына?"

"Класс".

Как Тарас Тополя и Alyosha воспитывает детей