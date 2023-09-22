"Сцена ждет": Тарас Тополя тронул сеть смешным фото младшего сына с гитарой
Источник:Тарас Тополя
Тарас Тополя вместе с Alyosha воспитывает двух сыновей и дочь. Певец часто делится с поклонниками семейными фотографиями. Теперь он показал младшего сына с гитарой в руках.
Похоже, мальчика в будущем тоже ждет музыкальная карьера. На это Тополя намекнул, опубликовав новый пост.
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Тополя показал своего сына
Артист поделился новым фото младшего сына Марка. 8-летний мальчик смешно поднял одну бровь и смотрел в камеру из-под лба. В руках он держал гитару.
Сын Тараса Тополи / Фото с инстаграммы артиста
Играл ли что-то на инструменте сын Тополи – неизвестно, однако певец намекнул, что мальчика ждет музыкальное будущее.
Антитела junior. Сцена дрожит в ожидании,
– в шутку подписал фото Тарас.
Реакция сети
Поклонники в комментариях отметили, что Марк очень похож на звездного папу.
- "Паповая копия".
- "Какой папа – такой сын".
- "Красавчик".
- "Скоро от этого мальчика получится хороший рок-н-ролл. Не дождусь, чтобы это услышать".
- "Тарас, проекта ШАНС уже нет, то какой будет альтернатива для сына?"
- "Класс".
Как Тарас Тополя и Alyosha воспитывает детей
- Недавно звездная мама поделилась своими методами воспитания. Артистка пытается много времени проводить вместе с детьми, посещать новые места, путешествовать, чтобы дарить им новые впечатления и эмоции.
- Раньше были случаи, когда Alyosha могла ударить Романа или Марка, но потом сразу сожалела об этом и просила прощения у детей. Теперь певица пытается решить все проблемы разговорами.
- По словам Alyosha, Роман и Марко знают о личных границах. Они понимают, что мама или папа имеют право на уединение. Поэтому ребята могут себя занять или помочь с сестрой.
- Кроме того, звездные родители учат детей ценить деньги и самостоятельно зарабатывать. В частности, сыновья Тополи могут получать деньги за хорошие оценки в школе.