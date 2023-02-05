Тарас Цымбалюк вступился за Влада Яму, который в Майами: с ним поспорил Евгений Кот

Тараса Цымбалюка постоянно отправляют на "передок", поэтому он вступился за всех не воюющих медийных мужчин. В том числе и за Влада Яму, который сбежал в США, но собирает там на помощь ВСУ. С ним не согласился танцовщик Евгений Кот.

В январе Тарас Цымбалюк признался, что ему пришла повестка в военкомат. Это якобы порадовало пользователей, которые постоянно спрашивают: "Чего это такой здоровый дядя не в окопе с автоматом?" Однако, по мнению актера, не все мужчины должны быть на передовой. Он считает, что они с Владом Ямой более полезны в тылу, чем на блокпосте.

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Тарас Цымбалюк вступился за Яму из "батальона Майами"

Звезда "Поймать Кайдаша" думает, что на Влада Яму "наезжают" зря, ведь кто-то должен "рассказывать в штатах о войне и собирать миллионы гривен для наших воинов".

Докопались до Влада Ямы. Полили дерьмом, в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ – это мало кого интересует. Действительно, лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит,

– саркастически написал Тарас Цымбалюк.

Он отметил, что "люди с сотнями тысяч подписчиков должны использовать свой авторитет в соцсетях и вести именно волонтерско-информационную войну", ведь так они более полезны и эффективны, чем в горячей точке.

Тарас Цымбалюк вступился за Влада Яму / Фото с инстаграма актера

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Евгений Кот напомнил, что Влад Яма "на пляжике" в Майами

Я понимаю тех, кто пишет о выезде некоторых к морьку, которые тоже там типа помогают. И дело здесь не в том, что он должен быть в окопе, а в том, почему другим нельзя так – быть на пляжике и иногда участвовать в мероприятиях… И я, и ты, и многие другие медийные мужчины могли бы с*б*ться, но не сделали этого,

– написал Евгений Кот в комментариях.

Более того, он отметил, что Влад Яма зашевелился в США только после того, как Украина начала деоккупировать свои территории. До этого он якобы не афишировал свою благотворительную деятельность.

"Считаю, что медийные люди являются примером для нации и основой поднятия духа и должны сплачивать людей! А не убегать, потом появляться в информационном пространстве через полгода типа: "Ой, я здесь мастер-классы даю". Стыдно! Совесть должна быть чистой перед теми людьми, которые сидят в окопах", – добавил танцовщик.

Евгений Кот о Власти Ему в США / Скриншот из инстаграма Цымбалюка