Тарас Цымбалюк рассказал, когда официально развелся и имел первый интим после этого

Украинский актер Тарас Цымбалюк всего через 4 месяца после развода начал новый роман с бизнесвуменом Светланой Готочкиной. Он признается, что эти отношения превзошли все его ожидания. Хотя еще месяц назад он официально развелся со второй женой, а сам процесс расставания назвал уровнем "средней тяжести".

По его словам, он расстался с Антоненко "где-то месяц назад", а его первый секс с другой женщиной случился через 4 месяца после заявления о расставании. Вероятно, это была Светлана, его новая девушка. Тот говорит, что целенаправленно не искал новых отношений, и даже летом на разных вечеринках "синтетически закрывал маленькие жалюзи" перед девушками, потому что не хотел ни интима, ни флирта.

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По мнению Тараса, нет правильного времени для нового этапа после развода, ведь любовная химия встречается очень неожиданно, как у него произошло со Светланой. Актер считает, что новые отношения сейчас в большинстве своем строятся через соцсети, потому что именно там можно понравиться чье-то фото, отправить на него реакцию и после этого взаимно начать общаться. После этого люди идут на свидание и ближе знакомятся. Правда, его история встречи со Светланой была не такой – говорит, что их познакомила подруга.

Мои отношения со Светланой превзошли все ожидания. Я хочу это как-то уберечь, проанализировать все. Мне кажется, это попало в категорию чего-то очень личного, чем я не готов делиться,

– прокомментировал свои намерения оберегать личную жизнь Тараса.



Тарас Цымбалюк с новой любимой Светланой Готочкиной / Фото из инстаграмма женщины

Относительно развода с Тиной, отношения с которой он порвал в июне 2022 года – за месяц до годовщины брака, признает, что, возможно, не слишком много внимания уделял любимой. Он подчеркнул, что в любых отношениях на первых этапах нужно много анализировать, с каким человеком вы находитесь, поскольку это может отозваться через 5 лет. Так он, вероятно, намекнул на некоторые проблемы в отношениях с Тиной, которые начались еще за 3 года до брака. Теперь он настаивает, чтобы все выяснять сразу и не замалчивать проблемы.

Слава Демин также поинтересовался у киноактера, почему во время войны в шоу-бизнесе произошло так много разводов, в том числе и у него.

Психика не выдерживает. Люди замкнуты, на стрессе, отключился какой-то фильтр, люди стали более прямолинейными. Это очень страшное экспериментальное время, я совершенно не удивлен,

– отметил Тарас.

Напомним, что Тарас Цымбалюк уже дважды был женат. Его первый брак был с однокурсницей Ангелиной, но продлился недолго, потому что, по словам актера, он не был готов к нему – "понял, что вообще не нагулялся". Второй брак с Тиной Антоненко продлился неполный год, хотя до этого они встречались три года. Их камерная свадьба состоялась в горах 3 июля 2021 года, как раз на третью годовщину отношений. Но они расстались уже через 11 месяцев.

Стоит добавить, что после вопросов о том, согласился бы Тарас Цымбалюк принять участие в новом сезоне шоу "Холостяк", будь сейчас свободным, Слава Демин поинтересовался, какие женщины ему нравятся. Тот нескрываемо ответил, что блондинки. Отметим, что его вторая жена Тина Антоненко и новая пассия Светлана – тоже обе блондинки.