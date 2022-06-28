Тарас Цымбалюк признался, стыдно ли ему за съемки в клипе группы "Ленинград"

Два года назад Тарас Цымбалюк снялся в клипе группы "Ленинград" на песню "Миг". Если раньше актер гордился тем, что видео российских музыкантов снято в Украине, то ему сейчас стыдно за эту работу.

После участия в "Танцах со звездами" Тарас Цымбалюк стал настоящим секс-символом украинского кинематографа. Поэтому его пригласили сыграть мачо в клипе российской группы "Ленинград", которую снимали в Киеве.

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Тарас Цымбалюк о съемках в клипе "Ленинграда"

Актер рассказал, что не пересекался ни с Сергеем Шнуровым, ни с другими участниками группы, а просто выполнял свою работу в кадре с киевской командой.

"Это было примерно так. Мне просто позвонили и говорят: "В Киеве снимают классный клип". И все, я приехал себе в Hilton, и мы сняли этот клип. Снимала его украинская группа с украинскими актерами в столице Украины, в самом сердце", – вспомнил Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк в клипе на песню "Миг" группы "Ленинград" / Скриншот с видео

Цымбалюку стыдно за видео "Миг"

лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее говорил, что Донбасс – это Украина , молчит о войне, а Россию не осуждает. В мае в интервью ютуб-каналу "Белый шум" он сказал: "Мое право – хочу выбираю, не хочу не выбираю. Тебе приносят стакан с водкой и стакан с виски, а ты хочешь вино. Не хочу я выбирать из этого вашего набора. Это ложный выбор".

32-летний актер признается, что хоть по сюжету в клипе и высмеяно "российское продажное общество", но сейчас за эту работу он не взялся бы.

Конечно, сейчас я бы не соглашался на такой материал. Ясно, что в клипе любого русского артиста я бы сейчас не снимался в принципе. Поэтому этот клип входит в когорту тех вещей, которые я позволял себе делать в период войны на Донбассе,

– признал Тарас Цымбалюк.

"Конечно, в какой-то степени мне за это стыдно, что тут скажешь", – добавил звезда.

Более того, Тарасу Цымбалюку искренне стыдно, что "так поверхностно воспринял войну, которая началась на Донбассе" и все 8 лет снимался с российскими актерами.