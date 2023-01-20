Тарасу Цимбалюку пришла повестка в военкомат: "Ведро холодной воды на голову"

Украинский актер Тарас Цымбалюк неожиданно узнал, что получил повестку и уже прошел медосмотр. Пока он ждет призыва, ведь все его данные теперь имеет военкомат.

Телеведущий Слава Демин поинтересовался в звезды сериала "Поймать Кайдаша", приходила ли ему повестка, на что тот ответил "да". По его словам, он получил повестку, прошел медосмотр и теперь стоит в очереди – ждет, пока ему позвонят по телефону. Однако он признается, что ему не лежит душа к военному делу.

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Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я бы пошел туда, где бы я уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда,

– говорит Цымбалюк.

Пока ему не близка ни одна из специализаций военной службы и он об этом еще не задумывался глобально. Однако страх у него присутствует, если его все-таки призовут.

"Не боюсь армии, а того, что после нее нужно будет ехать на "передок". Человеку, который ничего не знает", – констатирует мужчина, сравнив службу с актерским делом, где в каждой профессии есть свои специалисты. И если "в кадре" он может быть несколько суток, то армию еще не знает.

"Когда отправляют на передок людей, которые, грубо говоря, сегодня получили повестку, а через две недели они туда едут, это, конечно, трэш. Ну, но как некуда деваться, я это допускаю. Поэтому я, пожалуй, спокойнее бы это воспринял, если разложить какие-то этапы… Меня там призвали, тогда меня повезли где-то на месяц учится чему-то, а уж тогда я где-то куда-то уехал… Тогда мой мозг плавно бы это все принял. А сейчас это, конечно, что ведро холодной воды на голову", – прокомментировал актер.

Тарасу Цимбалюку пришла повестка в военкомат: смотреть видео онлайн