Тарас Цымбалюк показал редкие фото с отцом
Источник:инстаграм Тараса Цымбалюка
Украинский актер Тарас Цымбалюк поздравил папу с днем рождения. Он опубликовал в инстаграм-сториз несколько фотографий с ним.
Знаменитости иногда делятся в сети трогательными семейными фотографиями, на которых изображены вместе с самыми родными. Часто это происходит в день рождения родителей.
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Тарас Цымбалюк показал отца
Тарас Цымбалюк является одним из самых популярных украинских актеров, поэтому к его личности часто приковано внимание публики. Поклонники пристально следят за всеми публикациями, интервью, новыми фото. Сейчас в сети активно обсуждают фотографии, на которых Тарас изображен с отцом.
Василию Цымбалюку на днях исполнилось 68 лет. Тарас распространил несколько редких кадров, которые подписал: "С днем рождения, папочка! Будь!".
Семья приготовила сюрприз для именинника. В праздничный день ему вручили торт в виде книги в синей обложке с надписью "Василий Цымбалюк" и свечами с числом 68. Отметим, папа Тараса Цымбалюка работает учителем истории.
Тарас Цымбалюк показал отца / Скриншоты инстаграм-сториз актера
Напомним, 1 февраля день рождения отпраздновала Ирина Федишин. Певице исполнилось 35 лет, и по этому случаю она вместе с мужем, сыновьями и родителями отправилась в Карпаты. После насыщенных гастролей артистке захотелось покоя и уюта.