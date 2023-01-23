Тарас Цымбалюк рассекретил свой безумный гонорар за один съемочный день: потрясающая сумма

После сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк стал одним из популярнейших украинских актеров. До полномасштабной войны у него были безумные гонорары. Сколько звезда зарабатывал за один съемочный день и как у него с деньгами сейчас, читайте ниже.

Тарас Цымбалюк не скрывает, что почти всегда снимался ради денег, потому что большинство своих проектов считают "дерьмом". Так, за один съемочный день он зарабатывал от 15 до 50-70 тысяч гривен. Летом 2022 года актер сыграл в короткометражном фильме, и заплатили ему, на удивление, как и до войны.

Читайте также Тарасу Цимбалюку пришла повестка в военкомат: "Ведро холодной воды на голову"

Тарас Цымбалюк рассказал о деньгах и гонорарах

"Знаю статистику, что снимается три-четыре проекта сейчас, до полномасштабного вторжения было примерно 50 параллельно. Многие продакшны почувствовали, что можем весной-летом снимать. Во всяком случае звонят, спрашивают занятость, кто-то меня бронирует. Я верю, что это все даст какой-то толчок", – прокомментировал Тарас Цымбалюк.

Он честно признался, что комплексует из-за отсутствия работы и денег "в таких объемах, которых хотелось бы". "Я люблю быть уверенным в своем будущем, что-то планировать. Здесь не знаешь, что будет через полгода", – не скрывает звезда.

Сейчас у меня потребности минимальные, 50-70 тысяч гривен (в месяц, – 24 канал). До войны не было страха выскочить за бюджет. Поехал ты на Мальдивы – хорошо, не поехал – тоже нормально. Сейчас надо как-то планировать, это ощущение не очень приятное, оно немного расшатывает мужской стержень, который я только начал нащупывать,

– заявил Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк рассказал о гонорарах до войны: смотреть видео онлайн

Кстати, в октябре в интервью 24 каналу актер рассказывал, что живет на сбережения. "Да все жалуются на финансовое положение. Я в частности", – говорил нам Цымбалюк.