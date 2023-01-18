"Дома": любимая Тараса Цымбалюка показала объятия на кухне – фото

Актер Тарас Цымбалюк больше не скрывает отношений с ресторатором Светланой Готочкиной. Влюбленные живут вместе и часто публикуют в сети нежные кадры.

Влюбленные долго скрывали свои отношения. Хотя СМИ давно рассекретили новую избранницу Цымбалюка, он подтвердил отношения с ней только в канун Нового года.

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Новое фото Цимбалюка и Готочкиной

Теперь Светлана и Тарас не стесняются показывать страсть, которая царит между ними. В инстаграм-сторис девушка распространила новую фотографию, которую сделала на кухне. На черно-белой фотографии Тарас изображен в спортивных штанах и с оголенным торсом. Актер что-то готовил, а возлюбленная нежно обнимала его.

"Дома", – лаконично подписала фото Готочкина и добавила эмоджи в виде сердечка.



Тарас Цымбалюк с любимой / Скриншот инстаграм-сторис Светланы Готочкиной

Хотя Тарас подтвердил отношения со Светланой еще 28 декабря, она опубликовала первое общее фото только 5 января. Тогда ресторатор распространила в сети черно-белое фото, на котором изображена с Тарасом. Девушка сидела у Цимбалюка на шее, страстно смотрела на него и закрыла глаза руками.

Напомним, о романе Цимбалюка и Готочкиной стало известно примерно через 5 месяцев после развода актера с визажисткой Тиной Антоненко. Влюбленные не афишировали свои отношения, но все чаще публиковали в сети страстные фото, которыми подогревали слухи о романе.