Тарас Цымбалюк женился: первое фото супругов

Украинский актер Тарас Цымбалюк официально зарегистрировал свои отношения с избранницей Тиной Антоненко. Влюбленные поженились 3 июля. Новоиспеченная жена показала первое фото с мужем.

В украинском шоу-бизнесе на одного холостяка стало меньше. Теперь любимец зрителей Тарас Цымбалюк официально находится в статусе мужа.

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Тарас Цымбалюк женился

Особое событие в жизни рассекретила избранница Тараса – Тина. На личной странице в инстаграме она уже сменила фамилию, а также обнародовала первое фото с любимым в новом статусе.

Вышла замуж за лучшего парня на свете! 3 июля 2021 года – ровно 3 года нашим отношениям и теперь день нашего брака. Отпраздновали в кругу самых близких друзей и родных, далеко от светского Киева,

– рассказала Тина.

"Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой! Большого плавания нашему кораблю, озаглавленному "семья"!", – добавила девушка.

Также Тина отметила, что она официально сменила фамилию. На фотографии, которую девушка обнародовала в сети, она позирует вместе с любимым спиной к камере. Супруги сфотографировались, сидя за столом на фоне гор. Тарас и Тина надели халаты с надписями Mr. Tsymbaliuk и Mrs. Tsymbaliuk.

Цимбалюк уже прокомментировал сообщение своей жены, где с нежностью написал: "Моя любимая девочка".

История любви Тараса и Тины