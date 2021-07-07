Тарас Цымбалюк женился: первое фото супругов
Источник:инстаграм Тины Цымбалюк
Украинский актер Тарас Цымбалюк официально зарегистрировал свои отношения с избранницей Тиной Антоненко. Влюбленные поженились 3 июля. Новоиспеченная жена показала первое фото с мужем.
В украинском шоу-бизнесе на одного холостяка стало меньше. Теперь любимец зрителей Тарас Цымбалюк официально находится в статусе мужа.
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Тарас Цымбалюк женился
Особое событие в жизни рассекретила избранница Тараса – Тина. На личной странице в инстаграме она уже сменила фамилию, а также обнародовала первое фото с любимым в новом статусе.
Вышла замуж за лучшего парня на свете! 3 июля 2021 года – ровно 3 года нашим отношениям и теперь день нашего брака. Отпраздновали в кругу самых близких друзей и родных, далеко от светского Киева,
– рассказала Тина.
"Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой! Большого плавания нашему кораблю, озаглавленному "семья"!", – добавила девушка.
Также Тина отметила, что она официально сменила фамилию. На фотографии, которую девушка обнародовала в сети, она позирует вместе с любимым спиной к камере. Супруги сфотографировались, сидя за столом на фоне гор. Тарас и Тина надели халаты с надписями Mr. Tsymbaliuk и Mrs. Tsymbaliuk.
Цимбалюк уже прокомментировал сообщение своей жены, где с нежностью написал: "Моя любимая девочка".
История любви Тараса и Тины
- Актер познакомился с визажистом и фотографом Тиной Антоненко на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Там девушка работала художницей по гриму.
- Со временем между ними завязались романтические отношения.
- Тарас был участником проекта "Танцы со звездами". Во время одного из прямых эфиров Цымбалюк сделал предложение любимой и она согласилась выйти за него замуж.
- После этого пара делится совместными фотографиями и иногда рассказывает о личной жизни.