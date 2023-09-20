Просто пи*дец, – Цимбалюк прокомментировал съемки в клипе российской группы "Ленинград"

Украинский актер Тарас Цимбалюк до полномасштабного вторжения снимался в российских проектах. На днях он рассказал о каком из них больше всего сожалеет.

Как оказалось, это съемка в клипе российской группы "Ленинград". По словам актера, у него была возможность отказаться от этой работы, но он не сделал этого, поэтому сейчас сильно сожалеет.

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Тарас Цимбалюк рассказал о съемках в клипе "Ленинграда"

Мужчина снялся в видеоработе на песню "Миг", где сыграл мачо. Как рассказал артист, даже отец осудил его за работу в этом проекте.

Когда я начал активно сниматься в сериалах, папа говорил: "Смотри, я понимаю, ты сейчас снимаешься в российских сериалах, нет украинских, ты хочешь быть актером – это все ясно. Но, чувак, клип "Ленинград", ну камон, это же просто пи*дец",

– рассказал актер.

Цимбалюк же пытался найти преимущества съемок в клипе. Тогда мужчина говорил, что более качественного материала в Киеве раньше не видел. К тому же вся съемочная команда была украинская и весь процесс съемок был комфортным для Тараса.

"Я ему начал объяснять какие-то такие тезисы, сейчас понимаю, что они абсолютно дебильные. Я говорил ему, что более качественного материала я вообще не видел здесь в Киеве, никогда таких съемочных дней не было: Hilton, 400 человек массовки, штук 30 гримеров, костюмеров, очень крутой свет, который использовался здесь у нас несколько раз, потому что никто себе не может позволить это оплатить. Вся съемочная команда – украинская. Выработка человеческая, то есть мы снимаем без всякого напряжения", – объяснил Цимбалюк.

В то же время Тарас отметил, что через неделю после съемок в клипе он пожалел об этом, поскольку начал больше читать новости и узнал о позиции Сергея Шнурова, который является фронтменом группы. Музыкант поддерживает Владимира Путина, что возмутило актера.

Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн