Тараканы и плесень: TAYANNA пожаловалась на условия в поезде Укрзализныци

Известная украинская певица TAYANNA возвращалась на поезде домой с "Черноморских игр". Но услуги Укрзализныци изрядно возмутили певицу. В купе было грязно, звезда увидела там тараканов и плесень.

На днях в Скадовске состоялись "Черноморские игры 2021", где выступило множество украинских звезд. Гостьей фестиваля стала также исполнительница TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк). Домой она возвращалась на поезде.

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TAYANNA пожаловалась на поезд УЗ

Артистка была удивлена, когда зашла в поезд. У нее сложилось впечатление, что он совсем не изменился с тех времен, когда певица еще в подростковом возрасте посещала "Черноморские игры".

Я реально попала в 80-е годы, когда я ездила на "Черноморские игры" именно в таких поездах,

– высказалась TAYANNA.

TAYANNA добавила, что в ее купе была "пыль, тараканы, жуки и плесень". Фото из поезда она поделилась в инстаграм-сторис.



Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA



Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA



Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA



Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA

Уже не первая жалоба на УЗ от звезд