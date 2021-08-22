Тараканы и плесень: TAYANNA пожаловалась на условия в поезде Укрзализныци
Источник:инстаграм TAYANNA
Известная украинская певица TAYANNA возвращалась на поезде домой с "Черноморских игр". Но услуги Укрзализныци изрядно возмутили певицу. В купе было грязно, звезда увидела там тараканов и плесень.
На днях в Скадовске состоялись "Черноморские игры 2021", где выступило множество украинских звезд. Гостьей фестиваля стала также исполнительница TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк). Домой она возвращалась на поезде.
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TAYANNA пожаловалась на поезд УЗ
Артистка была удивлена, когда зашла в поезд. У нее сложилось впечатление, что он совсем не изменился с тех времен, когда певица еще в подростковом возрасте посещала "Черноморские игры".
Я реально попала в 80-е годы, когда я ездила на "Черноморские игры" именно в таких поездах,
– высказалась TAYANNA.
TAYANNA добавила, что в ее купе была "пыль, тараканы, жуки и плесень". Фото из поезда она поделилась в инстаграм-сторис.
Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA
Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA
Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA
Ужасные условия в поездах УЗ / Фото из инстаграм-сторис TAYANNA
Уже не первая жалоба на УЗ от звезд
- Напомним, что в конце июня на поезде Укрзализныци ехала Ольга Сумская. Она отправлялась в Киев из Кременчуга.
- Вагон, в котором находилась украинская актриса, был без кондиционирования. Перед поездкой поезд стоял на солнце чуть ли не целый день в период рекордной жары. Ольга Сумская поделилась, что была будто в "настоящем аду".
- Чтобы как-то спасаться от жары, она несколько раз за ночь поливалась водой. Знаменитость обратилась к работникам Укрзализныци с просьбой избавиться от таких поездов или же установить там кондиционеры.