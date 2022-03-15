Танковые залпы вместо "славься, Отечество": украинцы выпустили гимн кровавой России

Российские войска уже 20 дней бомбят Украину. Для миллионов наших граждан звуки сирен, взрывов, ракетных ударов стали обыденностью. Поэтому креативное сообщество и музыкальный продакшн Roger Leao&7CS переосмыслили гимн кровавой РФ.

Украинская версия российского гимна получила простое и понятное название Anthem of True Russia – "Гимн Истинной России", сообщает пресс-служба. Вместо "славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой" в нем зазвучало все то, что слышим мы от 4 утра 24 февраля.

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Песня – это взрывы, ракетные удары, танковые залпы, сирены воздушной тревоги, стрельба, крики и плач. Все эти жуткие звуки взяли из сотен документальных видео из Украины. На обложке гимна вместо двуглавого орла – снаряды, авиабомбы и бомбардировщики.

"24 февраля украинский народ проснулся в 4 часа утра от сирен воздушного налета. Их до сих пор можно услышать по всей Украине. Каждый день и каждую ночь со звуками взрывов, падения бомб, выстрелов, обстрелов, танков, а также плач людей, детей и домашних животных", – пишут Roger Leao&7CS.

Это не звуки Украины. Это звуки агрессора. Так звучит Россия, ворвавшаяся в Украину. Это гимн России,

– отмечают в сообщении.

Истинный гимн Российской Федерации можно послушать на ютубе, Spotify, Apple Music и специальном сайте.

Anthem of True Russia: слушайте онлайн

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