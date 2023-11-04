Украинка Таня Муиньо сняла клип для участника суперпопулярного BTS: просмотры стремительно растут
Источник:HYBE LABELS
Украинская режиссер Таня Муиньо создала видеоработу для одного из участников BTS. Jung Kook (Чонгук) представил клип на песню Standing Next to You.
Клипмейкер и режиссер Таня Муиньо работает со всемирно известными артистами. На днях вышел клип южнокорейского певца Чонгука, созданный украинкой.
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Таня Муиньо сняла клип для Чонгука
Съемки клипа проходили в Будапеште на заброшенной электростанции Келенфельд и автодроме Hungaroring. В видеоработе показаны эффектные кадры с драйвовыми танцами.
К слову, в клипе снялась также украинская модель Паша Гаруля. Она сотрудничала со всемирно известными брендами Swarovski, Miu Miu и Prada.
Клип на песню стремительно приобретает популярность на ютубе. Премьера состоялась 3 ноября, а видео уже просмотрели 15 миллионов пользователей.
Jung Kook – Standing Next to You: смотрите видео онлайн
Последние работы Тани Муиньо
- Режиссер сняла откровенный клип для рок-звезды Ленни Кравица на песню "TK421". Знаменитость, у которой тоже украинские корни, в видеоработе танцевал и даже представал обнаженным.
- Украинка также создала видеоработу для реперки Doja Cat и ее нового трека Attention. В клипе исполнительница тоже появилась обнаженная посреди улицы.
- Таня Муиньо сняла дерзкий клип для реперок Cardi B и Megan The Stallion. Добавим, что с Cardi B Таня работает в четвертый раз. Ранее клипмейкер создавала видеоработы "Up", "Rumors".