"Танцы со звездами" 2021: известна дата первого выпуска танцевального шоу

Популярное шоу "Танцы со звездами" уже не один год захватывает зрителей своей зажигательной атмосферой и звездными танцевальными парами. В 2021 году сторонники шоу встретят его пятый сезон. Дата премьеры "Танцев со звездами" узнавайте в нашем материале.

Первый прямой эфир танцевальной программы "Танцы со звездами" покажут 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1. Зрители с нетерпением ждут этой даты и возможности болеть за любимую пару.

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В пятом сезоне ценителей танцевального шоу будет ждать украинско-американский хореограф Максим Чмерковский, талантливый танцовщик Влад Яма и ..., которые будут судить выступления звездных конкурсантов.

Знаменитая Елена Шоптенко решила сменить амплуа и стала главным хореографом передачи. К сожалению, в проекте больше не появится легенда танцевального паркета Григорий Чапкис, который ушел из жизни 13 июня 2021.

За кубок и звание лучшего танцовщика шоу будут бороться такие украинские звезды:

Джамала;

Олег Михайлюта (Фагот);

Александра Зарицкая (группа KAZKA);

юмористка "Женского квартала" Анастасия Оруджова;

актер Константин Войтенко;

победитель "Лиги смеха" Иван Люленов;

звезда сериала "След" Алексей Суровцев.

Анонс программы "Танцы со звездами": смотрите онлайн

Что известно о шоу "Танцы со звездами"

Телепроект "Танцы со звездами" с 2006 года радует аудиторию яркими шоу и звездными танцорами. Концепция шоу заключается в том, что украинские знаменитости-участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу.

Продюсеры телеканала 1+1 выпустили 4 сезона "Танцев со звездами", однако затем приостановили выход шоу. Уже в 2017 году легендарный кинопроект вернулся и снова зажег сердца зрителей. Тогда победу одержала певица Наталья Могилевская и ее напарник хореограф Игорь Кузьменко.

В следующем сезоне кубок получила звездная пара комика Игоря Ласточкина и хореографа Илоны Гвоздевой. В третьем сезоне танцевального шоу их успех повторили известная украинская актриса Ксения Мишина и танцовщик Евгений Кот.

"Танцы со звездами" 2020 также не обделили впечатлениями и драйвовой атмосферой, ведь тогда победили экс-солистка группы "Виагра" Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов.