Танцовщику Дорофеевой поставили в череп титановую пластину: как выглядит парень

Избитый танцовщик Нади Дорофеевой, на которого напал мужчина в начале августа, перенес очередную сложную операцию. Евгению Гончаренко заменили недостающую часть кости черепа и вставили титановую пластину.

Операции парень ждал несколько недель, и теперь это произошло. Сначала врачи пытались восстановить поврежденный участок черепа, но, к сожалению, им это не удалось.

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"Домой возвращается уже титановый бой ("юноша" в переводе с английского, – Showbiz 24)", – написал в инстаграм-сториз Евгений и показал себя с перебинтованной головой. Также можно увидеть, что ему подарили цветы для поддержания духа.



Евгению Гончаренко сделали операцию / Фото из инстаграм-сториз танцовщика

Состояние здоровья парня также прокомментировала его коллега – певица DOROFEEVA. Она поблагодарила всех, кто волновался за Евгения. Можно увидеть, как с другими коллегами она позвонила парню по FaceTime.

"Жене сделали операцию. Наш мальчик восстанавливается", – написала звезда в сети.



Евгений Гончаренко – веселый и полон сил / Фото из инстаграм-сториз артистки

Что известно об операциях и нападении на парня