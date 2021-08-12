Не пускают даже маму: у танцовщика Дорофеевой открытая рана на голове

Танцовщик балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко, которого 1 августа жестоко избили, до сих пор находится в коме. Стало известно, что мама парня до сих пор не видела его. Причиной этого является открытая рана на голове. В палату нельзя занести инфекцию.

Подробностями состояния танцовщика в Инстаграме поделилась подруга Нади Дорофеевой – Сабина Мусина.

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Состояние Евгения Гончаренко

Сабина поддерживает связь с мамой Евгения – Ириной Гончаренко. Женщина рассказала, что до сих пор не видела, поскольку у него есть открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров. 22-летний парень находится в стерильной палате, куда можно заходить только медицинскому персоналу. Сейчас важно не занести в палату инфекцию, ведь она может повлечь ухудшение состояния здоровья Гончаренко.



Состояние танцовщика Нади Дорофеевой / Скриншот инстаграм-сториз Сабины Мусиной

Также Ирина сообщила, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, которые вводят в организм Евгения, и начали делать лечебную физкультуру. Давление парня выравнивается.

Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Сейчас я окружена невероятной любовью. Особенно от друзей Евгения. Они потрясающие,

– написала Ирина.



Состояние танцовщика Нади Дорофеевой / Скриншот инстаграм-сториз Сабины Мусиной

Избиение танцовщика балета Дорофеевой