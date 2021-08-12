Не пускают даже маму: у танцовщика Дорофеевой открытая рана на голове
Источник:инстаграм Сабины Мусиной
Танцовщик балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко, которого 1 августа жестоко избили, до сих пор находится в коме. Стало известно, что мама парня до сих пор не видела его. Причиной этого является открытая рана на голове. В палату нельзя занести инфекцию.
Подробностями состояния танцовщика в Инстаграме поделилась подруга Нади Дорофеевой – Сабина Мусина.
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Состояние Евгения Гончаренко
Сабина поддерживает связь с мамой Евгения – Ириной Гончаренко. Женщина рассказала, что до сих пор не видела, поскольку у него есть открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров. 22-летний парень находится в стерильной палате, куда можно заходить только медицинскому персоналу. Сейчас важно не занести в палату инфекцию, ведь она может повлечь ухудшение состояния здоровья Гончаренко.
Состояние танцовщика Нади Дорофеевой / Скриншот инстаграм-сториз Сабины Мусиной
Также Ирина сообщила, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, которые вводят в организм Евгения, и начали делать лечебную физкультуру. Давление парня выравнивается.
Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Сейчас я окружена невероятной любовью. Особенно от друзей Евгения. Они потрясающие,
– написала Ирина.
Состояние танцовщика Нади Дорофеевой / Скриншот инстаграм-сториз Сабины Мусиной
Избиение танцовщика балета Дорофеевой
- На Евгения Гончаренко напали 1 августа возле столичного гей-клуба Lift.
- Конфликт начал военный-охранник, который сначала сильно толкнул друга Гончаренко, а затем нанес мощный удар в голову Евгения.
- Юноша потерял сознание, упал на землю и получил кровоизлияние в мозг.
- Парня госпитализировали. В больнице сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек в мозгу.
- Нападавшим оказался работник Управления государственной охраны. Мужчину отстранили от работы, а позже уволили, задержали и открыли уголовное производство. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.