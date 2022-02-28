Танцор Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ: "Потанцуем"
Источник:инстаграм Дмитрия Дикусара
Украинский хореограф и участник проекта "Танцы со звездами" не остался в стороне от войны в Украине и присоединился к обороне государства. Его приняли в ряды Вооруженных сил Украины.
36-летний мужчина опубликовал в сети видеоролик, где показал кадры с фотографией военного билета и снимками из военкомата. Судя по изображениям, Дмитрий добровольно ушел в украинскую армию.
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В видео также звучал известный трек "In The Army Now!" британской рок-группы Status Quo.
"Сегодня пополнил ряды. Потанцуем!" – лаконично написал мужчина 27 февраля.
Коллеги Дикусара – Наталья Холоденко, Соломия Витвицкая, Виталий Козловский, Виктория Булитко, Александра Зарицкая – а также украинские фанаты поблагодарили Дмитрия за его отвагу и будущую оборону Украины.
Перед этим танцор писал в инстаграме, что если войне суждено быть, и мы не смогли ее избежать, то мы примем это.
"Но испытывать страх и быть парализованными – мы не обязаны! Это очень дорогой подарок для агрессора! С холодным умом и горячим сердцем мы будем делать все, что в наших силах! И нет, умолять о помиловании "братского народа" тоже не станем! Мы объединимся и станем одним целым. Это испытание мы обязаны преодолеть вместе ради наших детей и будущего нашей красивой и светлой страны! Верю в нас и не сомневаюсь ни секунды!" – писал Дикусар.
Кто еще стал оборонять Украину:
- Андрей Хлывнюк из "Бумбокса"
- Олег Сенцов
- Тарас Тополя и "Антитела"
- Александр Положинский
- Игорь Кондратюк
- Ахтем Сейтаблаев
- Фагот из ТНМК
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