Танцор Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ: "Потанцуем"

Украинский хореограф и участник проекта "Танцы со звездами" не остался в стороне от войны в Украине и присоединился к обороне государства. Его приняли в ряды Вооруженных сил Украины.

36-летний мужчина опубликовал в сети видеоролик, где показал кадры с фотографией военного билета и снимками из военкомата. Судя по изображениям, Дмитрий добровольно ушел в украинскую армию.

К слову Будут защищать Украину: какие знаменитости меняют инструменты на оружие

В видео также звучал известный трек "In The Army Now!" британской рок-группы Status Quo.

"Сегодня пополнил ряды. Потанцуем!" – лаконично написал мужчина 27 февраля.

Коллеги Дикусара – Наталья Холоденко, Соломия Витвицкая, Виталий Козловский, Виктория Булитко, Александра Зарицкая – а также украинские фанаты поблагодарили Дмитрия за его отвагу и будущую оборону Украины.

Перед этим танцор писал в инстаграме, что если войне суждено быть, и мы не смогли ее избежать, то мы примем это.

"Но испытывать страх и быть парализованными – мы не обязаны! Это очень дорогой подарок для агрессора! С холодным умом и горячим сердцем мы будем делать все, что в наших силах! И нет, умолять о помиловании "братского народа" тоже не станем! Мы объединимся и станем одним целым. Это испытание мы обязаны преодолеть вместе ради наших детей и будущего нашей красивой и светлой страны! Верю в нас и не сомневаюсь ни секунды!" – писал Дикусар.

Кто еще стал оборонять Украину:

Андрей Хлывнюк из "Бумбокса"

Олег Сенцов

Тарас Тополя и "Антитела"

Александр Положинский

Игорь Кондратюк

Ахтем Сейтаблаев

Фагот из ТНМК

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.