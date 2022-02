Танцюрист Дмитро Дікусар вступив у лави ЗСУ: "Потанцюємо"

Український хореограф та учасник проєкту "Танці з зірками" не залишився осторонь війни в Україну і долучився до оборони держави. Його взяли до лав Збройних сил України.

36-річний чоловік оприлюднив в мережі відеоролик, де показав кадри з фотографією військового квитка і знімками з військомату. Судячи із зображень, Дмитро добровільно пішов в українську армію.

У відео також звучав відомий трек "In The Army Now!" британського рок-гурту Status Quo.

"Сьогодні поповнив ряди. Потанцюємо!" – лаконічно написав чоловік 27 лютого.

Колеги Дікусара – Наталія Холоденко, Соломія Вітвіцька, Віталій Козловський, Вікторія Булітко, Олександра Заріцька – а також українські фанати подякували Дмитру за його відвагу та майбутню оборону України.

Перед цим танцюрист писав в інстаграмі, що якщо війні судилося бути, і ми не змогли її уникнути, то ми приймемо це.

"Але відчувати страх і бути паралізованими – ми зобов'язані! Це дуже дорогий подарунок для агресора! З холодним розумом і гарячим серцем ми робитимемо все, що в наших силах! І ні, благати про помилування "братського народу" теж не станемо! Ми об'єднаємось і станемо одним цілим. Це випробування ми зобов'язані подолати разом заради наших дітей та майбутнього нашої красивої та світлої країни! Вірю в нас і не сумніваюся жодної секунди!" – писав Дікусар.

Хто ще став обороняти Україну:

Андрій Хливнюк з "Бумбоксу"

Олег Сенцов

Тарас Тополя та "Антитіла"

Олександр Положинський

Ігор Кондратюк

Ахтем Сеітаблаєв

Фагот з ТНМК

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

