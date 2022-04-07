Тамерлан показал растрощеный оккупантами дом в Бородянке: как выглядит место, где он вырос

Участник группы Tamerlan Alena служит в терробороне под Киевом. Сейчас он "зачищает" Бородянку, освобожденную от оккупантов. В разрушенном селении Тамерлан сфотографировался на фоне дома, в котором прошло его детство.

В субботу, 2 апреля, Вооруженные Силы Украины освободили Киевщину от российских оккупантов. Однако возвращаться в города и села еще рано, ведь рашисты оставили сожженную технику, заминированные улицы и разрушенные дома. Один из них когда-то принадлежал семье Тамерлана.

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Как выяснилось, в детстве певец жил в пятиэтажке в Бородянке. Он показал фото со своего двора, после того как там побывали орки. Так, окна в доме вылетели, а один подъезд и несколько этажей – выжжены дотла.

В этом доме прошло мое детство. Бородянка, 6 апреля 2022 год,

– лаконично подписал Тамерлан.

"МЧСники работают сейчас, разминируют. Расстрелянного такого очень много", – добавил он в инстаграм-сторис из Бородянки.

Тамерлан на фоне дома детства в Бородянке / Фото с инстаграма певца

К слову, после освобождения Киевщины Тамерлан побывать не только в Бородянке, но и в Буче, которая первой шокировала Украину и мир сотнями тел невинно убитых людей. Артист был поражен жестокостью и цинизмом, с которыми совершены преступления.

"Насколько нужно быть извергами, чертами, чтобы такое вообще делать с мирным нанесением. С женщинами, связанными, голыми. Это страшно", – рассказывал Тамерлан.

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