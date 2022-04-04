"Там настоящий ад, волосы дыбом": семья Андрей Бедняков наконец-то вырвалась из Мариуполя

Ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился, что его родные, неделями не выходившие на связь, вырвались из Мариуполя. С ними эвакуировался друг звезды.

О семье в оккупированном Мариуполе Андрей Бедняков рассказал еще 12 марта, на 17-й день войны. Его мама и родная сестра больше двух недель не выходили на связь. Что они живы, ведущий узнал только 22 марта, через день после своего дня рождения. В понедельник, 4 апреля, женщинам удалось вырваться из оцепления.

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"Выехали", – лаконично написал Бедняков.

В следующей инстаграм-сторис он вспомнил товарища, выбравшегося из Мариуполя с семьей и грудным малышом. Они еще не виделись, но тот уже успел рассказать тревел-блогеру об ужасах, которые творятся в его родном городе.

Поговорил с другом только что. Там настоящий ад. От историй волосы дыбом. С*ка! "Асвабадители", нет вам прощения никогда,

– сообщил Андрей Бедняков.

Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова

Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова

Напомним, теща Тараса Цымбалюка из "Поймать Кайдаша" тоже чудом вырвалась из Мариуполя. На разбитом снарядом авто без лобового стекла она спасла себя, маму и соседа. Сейчас женщины у сватов в Черкасской области, в городе Корсунь-Шевченковский.