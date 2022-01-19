"Талия-аномалия": Викторию из "НеАнгелов" обвинили в злоупотреблении фотошопом
Источник:инстаграм Виктории Смеюхи
Экс-солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха столкнулась с волной критики после публикации фото в купальнике. Певицу обвинили в злоупотреблении фотошопом, но она не замедлила с ответом.
Певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха отдыхает на Мальдивах. Звезда чуть ли не ежедневно устраивает жаркие фотосессии, на которых позирует в купальнике и демонстрирует фигуру.
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Один из последних снимков спровоцировал обсуждение в комментариях. Виктория в свою сторону получила немало комплиментов, но кроме них и обвинения в злоупотреблении фотошопом:
- "Спорт и немного фотошопа";
- "Талия-аномалия";
- "Какое-то сломанное тело";
- "Спорт, фильтры и фотошоп";
- "Фотошоп";
- "Викуся, видно фотошоп";
- "Главный спонсор – фотошоп".
Виктория Смеюха / Фото из инстаграма звезды
Что на это ответила Виктория Смеюха
Певица не замедлила с ответом на комментарии относительно пользования редакторами. Она отметила, что еще с детства мечтала о стальном прессе и достигла своей цели.
О прессе и талии-аномалии. Заподозрили в любви к фотошопу и понеслось. Из некоторых комментариев СМИ создали новостной PR. Странно, очень... Мой характер устроен по принципу: вижу цель, не вижу препятствий! Дело было давно, еще в школе. Целью были кубики на животе. Для чего? Надо,
– подчеркнула Виктория.
На этот раз поклонники поддержали артистку:
- "Никакого фотошопа здесь не вижу, все очень шикарно и красиво";
- "Кто был на ваших концертах, особенно в первых рядах, не сомневаются, что никакого фотошопа здесь нет";
- "Пусть себе говорят";
- "Зачем фотошоп, если и так фигура идеал. Завидуют";
- "Фигура шикарная. Пусть завидуют".