"Талия-аномалия": Викторию из "НеАнгелов" обвинили в злоупотреблении фотошопом

19 января 2022 , 14:33
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Источник:

инстаграм Виктории Смеюхи

Экс-солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха столкнулась с волной критики после публикации фото в купальнике. Певицу обвинили в злоупотреблении фотошопом, но она не замедлила с ответом.

Певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха отдыхает на Мальдивах. Звезда чуть ли не ежедневно устраивает жаркие фотосессии, на которых позирует в купальнике и демонстрирует фигуру.

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Один из последних снимков спровоцировал обсуждение в комментариях. Виктория в свою сторону получила немало комплиментов, но кроме них и обвинения в злоупотреблении фотошопом:

  • "Спорт и немного фотошопа";
  • "Талия-аномалия";
  • "Какое-то сломанное тело";
  • "Спорт, фильтры и фотошоп";
  • "Фотошоп";
  • "Викуся, видно фотошоп";
  • "Главный спонсор – фотошоп".


Виктория Смеюха / Фото из инстаграма звезды

Что на это ответила Виктория Смеюха

Певица не замедлила с ответом на комментарии относительно пользования редакторами. Она отметила, что еще с детства мечтала о стальном прессе и достигла своей цели.

О прессе и талии-аномалии. Заподозрили в любви к фотошопу и понеслось. Из некоторых комментариев СМИ создали новостной PR. Странно, очень... Мой характер устроен по принципу: вижу цель, не вижу препятствий! Дело было давно, еще в школе. Целью были кубики на животе. Для чего? Надо,
– подчеркнула Виктория.

На этот раз поклонники поддержали артистку:

  • "Никакого фотошопа здесь не вижу, все очень шикарно и красиво";
  • "Кто был на ваших концертах, особенно в первых рядах, не сомневаются, что никакого фотошопа здесь нет";
  • "Пусть себе говорят";
  • "Зачем фотошоп, если и так фигура идеал. Завидуют";
  • "Фигура шикарная. Пусть завидуют".
Отметим, в отличие от Виктории Смеюхи, певец MELOVIN пользуется фотошопом и открыто это признает. Артист иногда может публиковать фотографии без фильтров, но обычно обрабатывает все фото перед тем, как они попадут в сеть.
Автор: Марія Касій