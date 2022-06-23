Таки без Евровидения-2023: в EBU ответили возмущенным украинцам

Неделю назад, 17 июня, Европейский языковой союз решил, что Евровидение 2023 года в Украине не будет, и передал его Великобритании. Общественное обещало сделать все возможное, чтобы вернуть нам песенный конкурс, но EBU решение не изменил.

Ни победившая на Евровидении-2022 группа Kalush Orchestra, ни Общественный вещатель, ни министр Александр Ткаченко не были готовы отдавать организацию конкурса Великобритании. Однако, похоже, все дискуссии и общественное возмущение были бесполезными, для Европейского языкового союза безопасность превыше всего.

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EBU ответил украинцам по поводу Евровидение-2023

EBU полностью понимает разочарование, которое повлекло за собой объявление, что песенный конкурс Евровидение-2023 не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года… EBU с сожалением приняла решение перенести событие в другую страну,

– говорится в заявлении.

Почему Евровидение-2023 не может состояться в Украине

В публикации EBU отмечает, что в правилах Евровидения четко прописаны форс-мажорные обстоятельства, при которых мероприятие может быть перенесено в другую страну. Одна из них – продолжающаяся война. Так, Европейский языковой союз в очередной раз подчеркнул, что безопасность организаторов и еврофанов для них на первом месте, и призывал к профессиональным, не политизированным решениям.

"По меньшей мере, 10 тысяч человек обычно аккредитуются для работы на песенном конкурсе Евровидение, включая съемочную группу, персонал и журналистов. Ожидается, что на событие приедут еще 30 тысяч поклонников со всего мира. Их безопасность – наша главная забота", – добавляет EBU.

Так что прогнозы у представителей Евровидения не слишком оптимистичны. Они не исключают, что до мая 2023 года в Украине будет существовать риск воздушных налетов и ракетных обстрелов. Более того, принимая решения, европейцы вспомнили слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может занять годы".

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Почему песенный конкурс нельзя провести на границе

Что касается возможности проведения конкурса в приграничном месте вблизи соседней страны, то технические характеристики предлагаемых мест и недостаток необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям EBU,

– объясняют в заявлении.