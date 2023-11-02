Предательница Таисия Повалий ответила, общается ли с сыном, который поддерживает Украину

Певица Таисия Повалий, недавно получившая российское гражданство, призналась, общается ли со своим единственным сыном. Несмотря на пророссийскую позицию артистки, Денис якобы поддерживает Украину.

Сын Повалий не захотел жить в России. На днях стало известно, что Денис живет в Испании в роскошном доме на берегу моря, пишет 24 Канал.

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Общается ли Повалий с сыном

Певица с мужем уже два года живет в Москве. Оказывается, она продолжает общаться с живущим за рубежом сыном. Об этом Таисия рассказала российским СМИ. По ее словам, у них все хорошо.

Мы с ним по видеосвязи общаемся. В этом плане у нас все хорошо,

– ответила Повалий.

Предательница добавила, что сын Дениса, ее внук Демьян тоже увлекается творчеством. Певица не исключает, что в будущем он пойдет по ее стопам.

Какова позиция Дениса Повалий по поводу войны

В отличие от своей звездной мамы мужчина якобы поддерживает Украину, хотя его позиция у многих вызывает сомнения. Дениса критикуют за то, что он защищает мать, перешедшую на сторону России.

В соцсетях Денис перешел на украинский язык, однако в комментариях продолжает общаться на русском. Ранее сын Повалий раньше выступал вместе с ней на российских телеканалах, но пока перестал это делать.

Денис комментировал выступление Таисии Повалий в России на День победы (в 2022 году): "Не надо о маме, ладно? Это совсем отдельная ее история, и я не имею к ней отношения".

А в декабре прошлого года Денис публично поздравил маму с днем рождения и написал, что "будет любить ее, несмотря ни на что".