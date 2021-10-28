Таисия Повалий пожаловалась, что ее травят в Украине
Источник:программа "Заглаза"
Украинская артистка Таисия Повалий около семи лет работала в России, несмотря на оккупацию страной-агрессором востока Украины и Крыма. Сейчас женщина рассказывает, что чувствует к себе негативное отношение в своей же стране.
Таисия Повалий дала интервью впервые за много времени, где, как и недавно Ани Лорак, призналась о травле в Украине. Она рассказала, что уже семь лет не выступала с концертами в Украине и вынуждена зарабатывать деньги за рубежом.
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Когда мы выезжали работать, а мы были вынуждены работать, и проблемы стали с выездом, и люди искоса смотрели на границе – всех же настроили, что я враг... И как-то было мне некомфортно, нигде некомфортно, ни в аэропорту, ни в самолете. Вот я в своей стране, а мне некомфортно,
– поделилась российская гастролерка.
Она заверила, что все время жила в Украине с мамой и никуда не выезжала после событий 2014 года, и даже сейчас не хочет никуда переезжать несмотря на негативное отношение к ней. Таисия Повалий вспомнила, что некоторые соседи привозили некоторые "плохие вещи" с Евромайдана им под дом и из-за этого ей было очень обидно, она много плакала. Относительно ее мужа – продюсера Игоря Лихуты, то он получал гневные письма на электронную почту, где женщину называли "предательницей".
"Состояние раздвоенности, что живем мы здесь, в Украине, а работать вынуждены ездить за границу – это очень изнурительно, особенно для женщины. Это наносит большую нагрузку на нервы. И только песни, только семья, только творчество помогало выстоять. Тая, конечно, очень сильный человек", – отметил Лихута.
Он добавил, что не понимает, почему к Таисии Повалий так относятся и почему отменили ее концерты.
Это незаслуженно, что ты ничего плохого не сделал, ни одного закона страны не нарушил, ни одного плохого слова о своей Родине в эфирах ни одного телеканала, ни одной радиостанции не сказал, Так какие к тебе могут быть претензии? Почему у тебя запрет на профессию у себя дома, в Украине?
– прокомментировал мужчина.
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Что известно о концертной деятельности Повалий
- Заслуженная и Народная артистка Украины в 2012 году баллотировалась в Верховную Раду вторым номером Партии регионов, но в мае 2014-го после Революции Достоинства вышла из состава фракции и покинула политику.
- За считанные месяцы после оккупации Крыма, в июне 2014 года, Таисия Повалий выступила в оккупированной Ялте на фестивале "Пять звезд", который связали с празднованием Дня России.
- 17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Главное следственное управление МВД тогда открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.
- Также она выступала с концертами в Кремле, где получила награду "Шансон года" и пела с Басковым. Она срывала аншлаги на российском телевидении и признавалась в любви к родине Путина – Санкт-Петербурга.
- В октябре 2018 года артистка впервые за долгое время вернулась в Украину и неожиданно назвала ее домом: "Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой". В 2019 году она планировала дать в Украине концерт, но его отменили.
- Сейчас артистка выступает с концертами за рубежом, в том числе и в России.