Таисия Повалий пожаловалась, что ее травят в Украине

Украинская артистка Таисия Повалий около семи лет работала в России, несмотря на оккупацию страной-агрессором востока Украины и Крыма. Сейчас женщина рассказывает, что чувствует к себе негативное отношение в своей же стране.

Таисия Повалий дала интервью впервые за много времени, где, как и недавно Ани Лорак, призналась о травле в Украине. Она рассказала, что уже семь лет не выступала с концертами в Украине и вынуждена зарабатывать деньги за рубежом.

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Когда мы выезжали работать, а мы были вынуждены работать, и проблемы стали с выездом, и люди искоса смотрели на границе – всех же настроили, что я враг... И как-то было мне некомфортно, нигде некомфортно, ни в аэропорту, ни в самолете. Вот я в своей стране, а мне некомфортно,

– поделилась российская гастролерка.

Она заверила, что все время жила в Украине с мамой и никуда не выезжала после событий 2014 года, и даже сейчас не хочет никуда переезжать несмотря на негативное отношение к ней. Таисия Повалий вспомнила, что некоторые соседи привозили некоторые "плохие вещи" с Евромайдана им под дом и из-за этого ей было очень обидно, она много плакала. Относительно ее мужа – продюсера Игоря Лихуты, то он получал гневные письма на электронную почту, где женщину называли "предательницей".

"Состояние раздвоенности, что живем мы здесь, в Украине, а работать вынуждены ездить за границу – это очень изнурительно, особенно для женщины. Это наносит большую нагрузку на нервы. И только песни, только семья, только творчество помогало выстоять. Тая, конечно, очень сильный человек", – отметил Лихута.

Он добавил, что не понимает, почему к Таисии Повалий так относятся и почему отменили ее концерты.

Это незаслуженно, что ты ничего плохого не сделал, ни одного закона страны не нарушил, ни одного плохого слова о своей Родине в эфирах ни одного телеканала, ни одной радиостанции не сказал, Так какие к тебе могут быть претензии? Почему у тебя запрет на профессию у себя дома, в Украине?

– прокомментировал мужчина.

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