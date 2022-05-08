"В тачке": представители Финляндии The Rasmus перепели хит Kalush Orchestra для Евровидения

Представители Финляндии на Евровидении-2022 The Rasmus перепели песню Kalush Orchestra – Stefania. Они поделились коротким видео.

Участники Евровидения-2022 разными способами поддерживают Украину на конкурсе. На днях финская рок-группа The Rasmus перепела хит Kalush Orchestra.

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The Rasmus перепел песню Kalush – Stefania

В инстаграме группа показала ролик, в котором поют песню Kalush Orchestra для Евровидения – Stefania. Они записали видео, уезжая в автомобиле.

The Rasmus перепели песню Kalush: видео

На это успели отреагировать Kalush Orchestra. Они распространили себе этот ролик, подписав его: "Расмус поет наш трек в тачке. Норм".



Kalush Orchestra отреагировали на The Rasmus / Фото с инстаграм-сториз

Что The Rasmus говорят о Kalush Orchestra

, The Rasmus не первые, кто перепевает хит представителей Украины. Латвийский попгурт Citi Zēni тоже поддержал Украину и создал нежный кавер (перепев) песни группы Kalush Orchestra "Stefania".

В интервью журналистам 24 канала фронтмен The Rasmus признавался, что вместе с украинской группой готовит для поклонников сюрприз.

Мы имели возможность встретиться трижды. И честно, я чувствую, что мы с ними очень похожи. Между ними на сцене такая же энергия, которая есть в нашей группе. У них отличное настроение и мне очень сильно нравится их песня. Она действительно замечательная. Думаю, что именно они и победят,

– признался Лаури Илонен.

"Несколько дней назад Kalush Orchestra направили нам сообщение с вопросом, не хотели бы мы с ними сделать вместе, скажем так, "музыкальную штуку". Мы согласились и вот сейчас работаем над этим. Я думаю, что видео уже появится на следующей неделе. Несмотря на напряженный график, мы планируем сделать небольшой сюрприз", – добавил лидер The Rasmus.

Исполнитель поделился, что им досадно наблюдать за событиями в Украине, однако он с группой выражает свою поддержку нашему народу.