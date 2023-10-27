Павел Зибров рассекретил, где во время войны живет сын Повалий и есть ли у предательницы имущество в Киеве

Предательница Таисия Повалий во время войны отсиживается в Москве и выступает для окупантов. А вот ее сын не захотел жить в России, поэтому выбрал для себя жизнь за границей. Как оказалось, у Дениса есть роскошный дом на берегу моря.

Об этом рассказал Павел Зибров. Также артист утверждает, что у Повалий есть квартира в Москве, хотя и сама говорит о том, что приходится арендовать жилье. Да и за границу предательница тоже ездит, ведь у нее все еще есть украинский паспорт, с которым пускают куда угодно.

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Где живет сын предательницы Повалий

Павел Зибров долго дружил с Повалий, пока та не продалась за российские рубли и не начала поддерживать путинский режим. Артист утверждает, что в Украине предательнице нет недвижимости. Дом под Киевом записан на маму, а квартира в столице – на сына Дениса.

А вот жилье в Москве артистка приобрела. По словам Зиброва, квартира там в Таисии была еще 15 лет назад. Еще тогда она активно выступала для окупантов, за что получала безумные гонорары. Павел призвал как можно скорее забрать у Повалий гражданство и звание, ведь с украинским паспортом она беспрепятственно может находиться в любом уголке мира.

Так же и сын исполнительницы – Денис. Неизвестно, бывает ли парень в России, но сейчас он поселился в Испании. Зибров утверждает, что там в семье предательницы есть недвижимость.

В Испании у них есть имущество – хороший дом на берегу моря. Я там не был, но знаю, потому что рядом с ними живет мой друг. В том доме сейчас живет Денис,

– сказал Зибров.

Таисия Повалий получила российское гражданство

Недавно стало известно, что 24 августа Таисия Повалий официально стала гражданкой страны-агрессорки. Она цинично получила гражданство в особый для Украины день.

Еще в начале полномасштабной войны предательница заявляла, что "Россия ее защищает", поддерживала "освобождение Украины". Кажется, что цинизму Повалий нет предела. Она даже не стесняется исполнять украинские песни перед оккупантами. В частности, на концерте "Песни русского мира" исполнила украинскую народную композицию "Ты меня обманула".