MamaRika показала, как ее сын встретился с бабушкой и дедушкой впервые за 7 месяцев войны: видео

MamaRika после возвращения из Европы решила уехать с семьей в Одессу. Она преподнесла приятный сюрприз родным.

Украинская певица MamaRika провела около двух месяцев за границей, где гастролировала. Недавно она вернулась домой и на днях приехала в Одессу.

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MamaRika приехала в Одессу

В Одессе живут родители Сергея Середы – мужа MamaRika. Как рассказала певица, Давид не видел бабушку и дедушку уже 7 месяцев. Так что впервые за это время он увидел родных.

Сделали сюрприз и приехали в Одессу. Давидик не видел своих бабушку и дедушку целых 7 месяцев,

– рассказала певица.

MamaRika опубликовала трогательное видео, в котором показала встречу родных. Радовались не только они, но и собака Рокки, которая уже давно не видела своих хозяев.

MamaRika показала видео встречи:

Ролик умилял сеть, собрал множество предпочтений и комментариев поклонников:

"Вот оно счастье";

"Обожаем делать такие сюрпризы. Эмоции невероятны";

"Поехавшие молодцы это такие моменты в жизни – быть вместе хоть немножко. Сижу плачу, будьте вместе счастливы";

"Как трогательно. Рокки так счастлив. Хотя бы уже скорее все украинские семьи объединились и уже никогда не расставались";

"Молодцы. Родители – это святое";

"Как это трогательно. Но берегите себя и Давидика! Скорее отправляйтесь в дом";

"Как же и мне хочется вернуться к родителям, к моим животным".