MamaRika показала, как ее сын встретился с бабушкой и дедушкой впервые за 7 месяцев войны: видео
Источник:MamaRika
MamaRika после возвращения из Европы решила уехать с семьей в Одессу. Она преподнесла приятный сюрприз родным.
Украинская певица MamaRika провела около двух месяцев за границей, где гастролировала. Недавно она вернулась домой и на днях приехала в Одессу.
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MamaRika приехала в Одессу
В Одессе живут родители Сергея Середы – мужа MamaRika. Как рассказала певица, Давид не видел бабушку и дедушку уже 7 месяцев. Так что впервые за это время он увидел родных.
Сделали сюрприз и приехали в Одессу. Давидик не видел своих бабушку и дедушку целых 7 месяцев,
– рассказала певица.
MamaRika опубликовала трогательное видео, в котором показала встречу родных. Радовались не только они, но и собака Рокки, которая уже давно не видела своих хозяев.
MamaRika показала видео встречи:
Ролик умилял сеть, собрал множество предпочтений и комментариев поклонников:
- "Вот оно счастье";
- "Обожаем делать такие сюрпризы. Эмоции невероятны";
- "Поехавшие молодцы это такие моменты в жизни – быть вместе хоть немножко. Сижу плачу, будьте вместе счастливы";
- "Как трогательно. Рокки так счастлив. Хотя бы уже скорее все украинские семьи объединились и уже никогда не расставались";
- "Молодцы. Родители – это святое";
- "Как это трогательно. Но берегите себя и Давидика! Скорее отправляйтесь в дом";
- "Как же и мне хочется вернуться к родителям, к моим животным".